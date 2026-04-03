Neymar in het middelpunt van een nieuw seksisme-schandaal in Brazilië

De ex-speler van Barça en PSG haalt in Brazilië opnieuw de krantenkoppen, maar niet om de juiste redenen. Hij wordt nu beschuldigd van seksisme en misogynie na zijn uitspraken over de scheidsrechter van de wedstrijd tussen Santos en Remo vannacht.

Hij werd genegeerd door Carlo Ancelotti voor de interlandperiode van maart en zo is Neymar in Brazilië verwikkeld in een echte race tegen de klok om nog kans te maken op het WK 2026, dat wellicht het laatste van zijn carrière wordt.

WK-droom Neymar vertoont krasjes

Sinds zijn terugkeer naar zijn thuisland krijgt de ex-speler van Paris Saint-Germain en FC Barcelona vaak kritiek op zijn beperkte rendement op het veld. Nu haalt hij opnieuw de krantenkoppen, maar niet om de juiste redenen.

Neymar kreeg in de 86e minuut geel terwijl zijn ploeg met 2-0 voorstond en is daardoor geschorst voor de volgende wedstrijd van Santos. Na de match liet hij zich bij Geglobo duidelijk horen. "De scheidsrechter werd wakker zoals Chico en stapte in die toestand het veld op", zei hij.

Waarom Neymar opnieuw in het oog van de storm staat in Brazilië

Een uitspraak die onschuldig kan lijken, maar dat in Brazilië allerminst is. Het woord "Chico", van Portugese oorsprong, verwijst naar een varken en naar de "chiqueiro" (varkensstal), en ook naar een periode waarin menstruatie doorgaans met vuilheid werd geassocieerd, legt CNN Brazilië uit.

"Van Chico zijn" betekent dus "vuil zijn", en precies daarom zorgt zijn uitspraak voor controverse. Een schandaal dat Neymar zich liever had bespaard, en dat Carlo Ancelotti waarschijnlijk niet zal aanzetten om zijn eerdere beslissing te herzien en hem alsnog mee te nemen naar het WK.



