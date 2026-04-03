Wordt Simon Mignolet de grote baas van de voetbalbond? "Zeker ambities in die zin"

Simon Mignolet hangt na de play-offs zijn keepershandschoenen aan de haak. De 38-jarige doelman van Club Brugge kiest voor een opvallende carrièreswitch en gaat vanaf september aan de slag bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond als 'technical manager'.

De timing van de aankondiging is geen toeval. HUMO-journalist Jan Hauspie legt uit: “Liever dan rond de pot te draaien tegenover een journalist, behielden club en speler zelf de regie over de bekendmaking van dit nieuws.” Zo bleef de focus volledig op de play-offs.

Dat Mignolet stopt, komt niet als een verrassing. “Mignolet is 38: ook voor een doelman komt het einde dan in zicht. Uitbollen op een lager niveau is niets voor hem”, aldus Hauspie. De doelman kiest er bewust voor om op een hoogtepunt afscheid te nemen.

Wat hij exact gaat doen bij de bond, blijft voorlopig onduidelijk. “Iets in een managementfunctie van het sportieve departement, meer wilde hij niet zeggen”, klinkt het. Volgens Hauspie is ook de interne communicatie vaag en “worden we daar niet veel wijzer van”.

Het is Vincent Mannaert die Mignolet haalde, maar die zijn contract is nog niet verlengd

De link met Vincent Mannaert is volgens Hauspie overduidelijk. “Dat hij hierachter zit, is duidelijk en wordt door diverse bronnen bevestigd.” Mannaert haalde Mignolet in 2019 naar Club Brugge en lag mee aan de basis van de succesjaren.

Opvallend is dat speler en club niet langer volledig op dezelfde lijn zaten. “Duidelijk was dat Club en zijn doelman niet meer op dezelfde golflengte zaten”, zegt Hauspie. Mignolet wilde nog doorgaan, maar zijn contract werd niet verlengd.

Tot slot roept de overstap ook vragen op over de toekomst binnen de bond. “Sommigen menen dat Mannaerts contractverlenging slechts een kwestie van tijd is”, aldus Hauspie. "Anderen sluiten niet uit dat Mignolet Mannaert opvolgt. Is het niet in september, dan wel op termijn."

"Mignolet heeft zeker ambities in die zin: vorig jaar vatte hij de opleiding tot technisch directeur aan de Universiteit Antwerpen aan. Als Mannaert verlengt, kan hij met hem – en diens rechterhand Locht – dubbel lopen en ervaring opdoen."

