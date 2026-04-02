Antwerp-trainer Joseph Oosting heeft geen al te best nieuws over Hairemans

Joseph Oosting hamert op persoonlijke aanpak in zijn spelersgroep. De coach nam de voorbije dagen uitgebreid de tijd om één-op-één met spelers te praten. Volgens hem is dat essentieel: spelers moeten weten wie hun trainer is, niet alleen op het veld maar ook als mens.

Ook voor jonge spelers zoals Babadi blijft Oosting duidelijk en motiverend, ondanks diens beperkte speelminuten en nakende terugkeer naar PSV. “In de voetballerij weet je maar nooit”, zegt hij in GvA. “Ik kijk enkel naar het hier en nu. Hij moet gewoon gas blijven geven. Hij zou ons zeker nog kunnen helpen.”

Voorzichtig met Hairemans

Voor Geoffry Hairemans ligt de focus momenteel op een voorzichtige terugkeer. De middenvelder maakte minuten in een oefenwedstrijd en bij de beloften, maar is nog niet helemaal klaar. “Tussen fit en wedstrijdfit is toch nog een wereld van verschil”, benadrukt Oosting.

De trainer wijst erop dat geduld cruciaal is na een zware blessure. “Geoff kan goed voetballen, maar de voorbije dagen had hij weer een terugvalletje, dus we zijn voorzichtig”, klinkt het. Vanuit zijn eigen ervaring toont hij begrip: “Ik weet zelf hoe het is om een kruisband te scheuren, dus ik heb hem ook gezegd dat hij rustig moet blijven.”

Naast het sportieve aspect heeft Oosting ook oog voor de menselijke kant van zijn spelers. Hij verwijst naar Al-Sahafi en Benitez, die recent hun vader verloren.



“Makkelijk is dat zeker niet. Ze zijn allebei amper 22, hè…”, zegt hij. Over de situatie van Benitez voegt hij toe: “Hij komt van Buenos Aires, dus erg ver van huis. En binnenkort wordt hij papa. Da’s veel ineens.”