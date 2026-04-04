"Dat is het absolute minimum": Marc Wilmots waarschuwt Standard-spelers voor start van play-offs

Standard begint zaterdagnamiddag aan zijn Europe Play-offs op het veld van OH Leuven. Marc Wilmots wil er meer drive zien dan tijdens de laatste seizoenseindes.

Het heeft geen zin om nog eens terug te komen op de negatieve reeks van Standard in de Europe play-offs: de cijfers kent iedereen, en de miserie van de laatste play-offs zit nog bij iedereen in het hoofd. Marc Wilmots wil er nu definitief komaf mee maken, zo vertelde hij aan La Dernière Heure.

"Het absolute minimum is er alles aan doen om zo veel mogelijk matchen te winnen. Het klinkt misschien cliché als antwoord, maar het is de waarheid. Er is nog een ticket voor Europa, we moeten onze kans spelen. Antwerp, Charleroi, Genk, dat zijn toch geen Play-offs van niks", aldus de sportief directeur.

Een zege in Leuven om op één punt van Genk te blijven

Volgens Wilmots is er geen enkele reden om gedemotiveerde spelers te zien: "Ik hou me niet bezig met het verleden. Vakantie is niet in april. En vooral: de spelers die hier zijn, zitten niet op huurbasis, ik zal hun mentaliteit tijdens deze play-offs ook zien… 75% van de kern zal volgend seizoen nog aanwezig zijn, iedereen moet betrokken zijn".

Met, samen met Sint-Truiden, de tweede beste verdediging in de reguliere fase, heeft Standard nog iets in handen: "Als je ziet vanwaar we komen en wat we allemaal hebben meegemaakt is het al een prestatie dat we tot op het einde voor de top 6 konden knokken. Zonder de vele geblesseerden en al die rode kaarten hadden we er kunnen bij zijn."

Dat optimisme klinkt ook door in de vooruitzichten voor de zomermercato: "Het voordeel is dat we niet koste wat het kost moeten verkopen. Als er iemand vertrekt, dan alleen als iedereen er beter van wordt."