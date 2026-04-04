"Dat is het absolute minimum": Marc Wilmots waarschuwt Standard-spelers voor start van play-offs

Standard begint zaterdagnamiddag aan zijn Europe Play-offs op het veld van OH Leuven. Marc Wilmots wil er meer drive zien dan tijdens de laatste seizoenseindes.

Het heeft geen zin om nog eens terug te komen op de negatieve reeks van Standard in de Europe play-offs: de cijfers kent iedereen, en de miserie van de laatste play-offs zit nog bij iedereen in het hoofd. Marc Wilmots wil er nu definitief komaf mee maken, zo vertelde hij aan La Dernière Heure.

"Het absolute minimum is er alles aan doen om zo veel mogelijk matchen te winnen. Het klinkt misschien cliché als antwoord, maar het is de waarheid. Er is nog een ticket voor Europa, we moeten onze kans spelen. Antwerp, Charleroi, Genk, dat zijn toch geen Play-offs van niks", aldus de sportief directeur.

Een zege in Leuven om op één punt van Genk te blijven

Volgens Wilmots is er geen enkele reden om gedemotiveerde spelers te zien: "Ik hou me niet bezig met het verleden. Vakantie is niet in april. En vooral: de spelers die hier zijn, zitten niet op huurbasis, ik zal hun mentaliteit tijdens deze play-offs ook zien… 75% van de kern zal volgend seizoen nog aanwezig zijn, iedereen moet betrokken zijn".

Met, samen met Sint-Truiden, de tweede beste verdediging in de reguliere fase, heeft Standard nog iets in handen: "Als je ziet vanwaar we komen en wat we allemaal hebben meegemaakt is het al een prestatie dat we tot op het einde voor de top 6 konden knokken. Zonder de vele geblesseerden en al die rode kaarten hadden we er kunnen bij zijn."

Lees ook... OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren
Dat optimisme klinkt ook door in de vooruitzichten voor de zomermercato: "Het voordeel is dat we niet koste wat het kost moeten verkopen. Als er iemand vertrekt, dan alleen als iedereen er beter van wordt."

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

04/04
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
Afspraak met de geschiedenis: Standard wint voor het eerst in 1792(!) dagen in de play-offs

Afspraak met de geschiedenis: Standard wint voor het eerst in 1792(!) dagen in de play-offs

04/04
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57

