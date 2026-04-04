📷 Niet zeker dat de Pro League het zou goedkeuren: STVV verrast met leuke post voor match tegen Union

STVV begint aan zijn Play-offs met op papier één van de lastigste wedstrijden: een verplaatsing naar het Dudenpark. De Kanaries willen zich niet langer laten verrassen op stilstaande fases.

Het is ongetwijfeld geen toeval: de top drie van het klassement (Union, Club Brugge en Sint-Truiden) zijn ook de drie ploegen die het meest scoren op stilstaande fases (elk 13 doelpunten). Opnieuw een bewijs hoe belangrijk zulke situaties zijn in het moderne voetbal.

Sint-Truiden mag dan evenveel goals op stilstaande fases gemaakt hebben als Union, toch kwam het getraumatiseerd uit de laatste confrontatie met de Brusselaars. De landskampioen besliste die wedstrijd met twee corners van Besfort Zeneli in minder dan vijf minuten.

Christian Burgess en Ross Sykes doken telkens op om Leo Kokubo van dichtbij te kloppen. De twee Engelse verdedigers staan al een tijd te boek als de voornaamste dreiging om in de gaten te houden, maar slagen er toch geregeld in om zich los te rukken uit de dekking.

Sint-Truiden zegt nee tegen corners

In deze Play-offs, waar matchen soms wat gesloten verlopen, zullen ze opnieuw een gevaarlijk wapen zijn. Maar Sint-Truiden wil er niets van weten. Enkele uren voor de verplaatsing naar de hoofdstad postten de Kanaries een AI-foto die hun vrees voor corners duidelijk maakt.

Op de foto zie je hoe de hoek van het speelveld is afgerond, waardoor de cornervlag herleid wordt tot een louter decoratief element. Met andere woorden: de troepen van Wouter Vrancken zullen twee keer nadenken voor ze de bal zomaar lukraak wegwerken.