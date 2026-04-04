Vincent Euvrard is duidelijk over komst van Bruny Nsimba: "We zijn niet altijd vrienden geweest"

Bruny Nsimba werd nu al aangekondigd als de eerste zomerse versterking van Standard. Een transfer waar Vincent Euvrard uiteraard blij mee is.

Standard heeft niet lang gewacht: de eerste transfer voor het seizoen 2026-2026 werd al op 25 maart aangekondigd. Het gaat om Bruny Nsimba, de spits van FCV Dender, die op 30 juni transfervrij overkomt na afloop van zijn contract. "Zo vroeg is dat nu ook weer niet, we zitten in maart", benadrukt Vincent Euvrard, die er op de persconferentie naar gevraagd werd.

Nsimba moet volgend seizoen wat extra schwung brengen in de aanvalslinie van Standard, en Euvrard is ervan overtuigd dat hij dat kan. "Hij is 26, dit is zijn piekvorm en hij zal de komende twee, drie, vier jaar nog op topniveau presteren", aldus de coach van Standard.

Euvrard en Nsimba, "niet altijd de beste vrienden"

"Bruny heeft ervaring in de Challenger Pro League maar intussen ook in de Jupiler Pro League, met twee seizoenen van 9 en 8 goals", gaat Euvrard verder, die Bruny Nsimba goed leerde kennen bij Dender. "Een jonge, Belgische spits, einde contract en dus gratis, die 8 en 9 goals maakt: dat is een buitenkans." Toch was het niet vanzelfsprekend om de twee mannen te herenigen.

"We zijn niet altijd de beste vrienden geweest", lacht Vincent Euvrard. "Hij was erg teleurgesteld dat ik hem op de bank zette tegen Anderlecht. Maar hij viel in en maakte eigenhandig de winnende treffer. Het is een jongen met een sterk karakter, en dat is belangrijk voor Standard. Maar hij kan zijn ego ook opzijzetten in het belang van het team", benadrukt de ex- en nu weer toekomstige coach van Nsimba.

"We hebben volwassen gesprekken gehad en hij heeft altijd op de juiste manier gereageerd. Als je met die jongen gewerkt hebt, twijfel je niet. Sclessin zal hem graag zien, maar het is aan hem om uit te dragen waar de club voor staat", besluit Euvrard. "Het wordt een totaal andere druk voor hem, maar hij is er klaar voor."