Johan Boskamp onthult zijn titelfavoriet en geeft ook de reden

Johan Boskamp kijkt reikhalzend uit naar de start van de play-offs. Het paasweekend zit volgepland en hij heeft een afwijkende mening over de absolute titelfavoriet.

Vooral twee affiches springen er voor hem uit: Union Saint-Gilloise tegen STVV en Club Brugge tegen Anderlecht. Opvallend: waar velen Club Brugge als titelfavoriet zien, kiest Boskamp een andere richting. “Iedereen tipt op Club, maar ik hou het toch op Union", zegt hij in HBvL.

Dat is niet alleen om te provoceren, benadrukt hij met een knipoog. Zijn keuze is vooral gebaseerd op speelstijl en mentaliteit. “In de play-offs wordt er meer gebikkeld dan goed gevoetbald. En als er één ploeg is die elke week zijn mouwen opstroopt, dan is het Union wel.”

Over Club Brugge is hij kritischer. “Bij balverlies houdt Union de linies dicht op elkaar, terwijl Club veel meer ruimte laat”, analyseert Boskamp. “Dat maakt hen kwetsbaarder, zeker tegen tegenstanders die op de counter spelen.” Volgens hem kan dat een beslissende factor worden in de titelstrijd.

Daarnaast stond hij ook stil bij het afscheid van Simon Mignolet, dat deze week werd aangekondigd. “Een grote verrassing was het niet, maar het was toch even slikken”, geeft Boskamp toe. De doelman van Club Brugge hangt na dit seizoen zijn schoenen aan de haak.

Boskamp denkt dat meerdere factoren een rol speelden in die beslissing. “Dat domme rotatiesysteem aan het begin van het seizoen heeft hem misschien doen nadenken”, stelt hij. “Wil je op je 38ste nog op de bank zitten? Daar zou ik ook voor gepast hebben.”