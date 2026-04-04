Johan Boskamp ziet nog hardnekkig probleem bij de Rode Duivels: "Moeten ze echt iets op vinden"

De Rode Duivels keerden met vertrouwen terug uit de Verenigde Staten, maar Johan Boskamp zag nog niet alles goed zitten. Vooral één terugkerend probleem richting het WK blijft hem storen.

De Rode Duivels hebben hun interlandbreak in de Verenigde Staten afgerond met een 2-5-overwinning tegen de VS en een 1-1-gelijkspel tegen Mexico. Op die manier keerden ze met een goed gevoel terug naar huis.

Wat Johan Boskamp vooral geleerd heeft van de twee wedstrijden? "Dat ik het niet red als ik probeer wakker te blijven tot 3 uur ‘s nachts. Ik heb het geprobeerd, maar lag te slapen als een dood vogeltje", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Maar de Nederlander ging ook verder over het voetballende. "In de eerste wedstrijd vond ik die Amerikanen ontzettend zwak, maar gaf België me wel een ontzettend gretige indruk", zag hij een positief punt.

Maar er is ook nog werk aan de winkel. In beide wedstrijden slikten de Rode Duivels alweer een tegendoelpunt op corner. "Alleen moeten ze echt iets vinden op die tegengoals op stilliggende ballen", zegt Boskamp.



"Daar hebben ze tegenwoordig gespecialiseerde coaches voor zeker? Ach, vroeger moest je gewoon je man houden. Werkte meestal prima hoor", besluit de Nederlandse analist. Krijgt Rudi Garcia het opgelost tegen het WK?