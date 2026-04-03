Europa in zicht? De steile ambities van STVV in de Champions' Play-offs

STVV begint meteen loodzwaar aan de Champions' Play-offs. Zo gaan ze na enkele speeldagen meteen weten waar ze staan. Dat kan tegenvallen, maar natuurlijk ook meevallen. Wouter Vrancken kijkt hoopvol vooruit.

STVV wil er staan in de Champions' Play-offs en als het even kan minstens de derde plaats handhaven. Op die manier zou het Europees voetbal kunnen spelen en meteen ook komaf maken met de demonen van de eerste keer dat er play-offs waren.

Moeilijke start voor STVV? Daarin liggen ook kansen

Hein Vanhaezebrouck beseft in zijn analyse dat de start van de play-offs meteen erg lastig is voor De Kanaries, met eerst de trip naar Union SG en een weekje later een thuiswedstrijd tegen Club Brugge voor de boeg.

Hallo, Wouter Vrancken? De coach van STVV gelooft erin, ook al is de start inderdaad lastig. "Onze ambitie is doorheen het jaar gewijzigd van niet spelen tegen degradatie naar mikken op de top-6. We wilden de kloof zo groot maken met de zevende plaats en alles wat achter je staat."

STVV blijft hoog mikken, ook in de play-offs

"Zolang we in het zicht van Union SG bleven, was ook daar de ambitie. We wilden de luis in de pels zijn en wilden de eerste plaats proberen te pakken. Dat is jammer genoeg in het water gevallen in de laatste twee wedstrijden, maar het is iets wat je jezelf moet opleggen."

Lees ook... Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws›

"En zo beginnen we ook aan de play-offs", aldus Wouter Vrancken in Sporza Daily. "De doelstelling is om onze plaats vast te houden, maar aangezien we op de eerste twee speeldagen spelen tegen de top-2 willen we daarin ook punten pakken en dan ga je misschien een plaats naar boven."