Vanhaezebrouck is duidelijk: "Voor het Belgisch voetbal beter dat zij kampioen spelen"

Union SG begint met een ijzersterk gevoel aan de play-offs en droomt openlijk van een nieuwe titel. Hein Vanhaezebrouck ziet een tweestrijd met Club Brugge, maar schuift de Brusselaars nipt naar voren.

Vorig seizoen werd Union SG voor het eerst in zo'n 90 jaar tijd kampioen. Net voor de start van de play-offs zijn de Brusselaars op weg naar een nieuwe landstitel. Op dit tempo herhalen ze hun kunstje van vorig jaar.

Maar de play-offs moeten uiteraard nog gespeeld worden. "Om niet fiftyfifty te zeggen, geef ik Union 51 procent kans, Club Brugge 49", vertelde Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Het lijkt, behoudens een verrassing van STVV, een tweestrijd te worden.

"Union verloor slechts twee keer in dertig wedstrijden. Dat zijn kampioenencijfers", gaat de voormalige trainer verder. Club Brugge wil graag een tweede ster naast het embleem, maar volgens Vanhaezebrouck zou het beter zijn voor het Belgisch voetbal als Union kampioen speelt.

"Club Brugge zit stilaan op een eenzaam spoor. Het is nu al de rijkste ploeg. Als het nu weer al die centen van de Champions League opstrijkt, wordt die kloof alsmaar groter. Ik zie andere clubs niet meteen aansluiten."

Twee nederlagen en 17 tegendoelpunten op 30 wedstrijden voor de Brusselaars. Dat belooft voor de komende weken. "Dat is fenomenaal weinig. Burgess en MacAllister, daarvan wisten we al hoe goed ze zijn. Ross Sykes is de openbaring dit seizoen", zegt Vanhaezebrouck nog, die in Sykes ook een wapen op corners ziet.

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

