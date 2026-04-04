Peter Vandenbempt is duidelijk over JPL-club: "Ze moeten kampioen worden of hun seizoen is mislukt"

De Champions' Play-offs gaan van start met twee grote titelkandidaten: Club Brugge en Union SG. Hoewel de Brusselaars momenteel op de eerste plaats staan, is het meer van moeten voor de Bruggelingen.

"De druk om kampioen te worden is veel groter bij Club. Het siert hen ook dat ze dat uitspreken", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza Daily. "Maar ze moeten kampioen worden of hun seizoen is mislukt."

Een scherpe uitspraak, maar blauw-zwart wil absoluut geen twee jaar zonder een landstitel. "Nochtans hadden ze een redelijke Champions League-campagne en kan het eens gebeuren dat je tweede wordt na Union."

De tegenstand is ook niet mals. Union slikte slechts 17 tegendoelpunten en verloor amper twee keer in de reguliere competitie.



"Je kan zo moeilijk winnen van Union. Hun cijfers in thuismatchen zijn ongelofelijk. Ze slikken minder dan de helft van de tegengoals van Club Brugge. En dan maken ze nog altijd veel goals", besluit Vandenbempt.