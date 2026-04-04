Ander voorstel om play-offs weer in te voeren na volgend seizoen: "Misschien een derde van de punten?"

Ivan De Witte kijkt met gemengde gevoelens naar de afschaffing van de play-offs vanaf volgend seizoen. De voormalige voorzitter en bedenker van het systeem vreest vooral voor het verlies aan spanning in de Belgische competitie en stelt zich vragen bij de motieven achter de beslissing.

“Het is jammer voor de Jupiler Pro League en voor het topvoetbal in België”, zegt hij in HLN. “’Dom’ is misschien te zwaar, maar ik zou het toch ‘een beetje dom’ noemen.” Volgens De Witte is er te veel vanuit eigenbelang geredeneerd en te weinig vanuit het grotere plaatje.

Ivan De Witte zou het afschaffen van de play-offs "dom" noemen

Hij begrijpt dat kleinere clubs voordeel halen uit een competitie met 18 ploegen, maar vindt het opvallend dat ook grotere clubs dat pad volgen. Daarbij verwijst hij onder meer naar Club Brugge. “Ik begrijp hun redenering richting Champions League, maar ze zullen te veel wedstrijden spelen die niet het Europese niveau halen.”

Voor De Witte ligt de kern van het debat niet bij het aantal wedstrijden, maar bij de intensiteit ervan. “De kwaliteit, de waarde en de intensiteit van een match wegen zwaarder door op het aantal wedstrijden”, benadrukt hij. Zelf blijft hij voorstander van een competitie met minder ploegen en play-offs om de spanning te garanderen.

De spanning dreigt te verdwijnen

Hij geeft wel toe dat het systeem niet perfect was en dat er alternatieven mogelijk waren. “Die halvering van de punten was misschien wat bruusk”, klinkt het. “Er is ooit voorgesteld om slechts een derde van de punten af te nemen. Achteraf bekeken had dat misschien billijker geweest.” Toch blijft hij overtuigd van het belang van een vorm van spanning.

Volgens hem dreigt die spanning nu te verdwijnen. “Waarom evolueren formats zoals de Champions League om meer spanning te creëren? En wat doen wij? Wij nemen die spanning weg”, klinkt het kritisch. “Een fundamenteel ingrediënt van topvoetbal verdwijnt. We gaan hier spijt van krijgen.”