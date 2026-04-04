Ander voorstel om play-offs weer in te voeren na volgend seizoen: "Misschien een derde van de punten?"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan De Witte kijkt met gemengde gevoelens naar de afschaffing van de play-offs vanaf volgend seizoen. De voormalige voorzitter en bedenker van het systeem vreest vooral voor het verlies aan spanning in de Belgische competitie en stelt zich vragen bij de motieven achter de beslissing.

“Het is jammer voor de Jupiler Pro League en voor het topvoetbal in België”, zegt hij in HLN. “’Dom’ is misschien te zwaar, maar ik zou het toch ‘een beetje dom’ noemen.” Volgens De Witte is er te veel vanuit eigenbelang geredeneerd en te weinig vanuit het grotere plaatje.

Hij begrijpt dat kleinere clubs voordeel halen uit een competitie met 18 ploegen, maar vindt het opvallend dat ook grotere clubs dat pad volgen. Daarbij verwijst hij onder meer naar Club Brugge. “Ik begrijp hun redenering richting Champions League, maar ze zullen te veel wedstrijden spelen die niet het Europese niveau halen.”

Voor De Witte ligt de kern van het debat niet bij het aantal wedstrijden, maar bij de intensiteit ervan. “De kwaliteit, de waarde en de intensiteit van een match wegen zwaarder door op het aantal wedstrijden”, benadrukt hij. Zelf blijft hij voorstander van een competitie met minder ploegen en play-offs om de spanning te garanderen.

Hij geeft wel toe dat het systeem niet perfect was en dat er alternatieven mogelijk waren. “Die halvering van de punten was misschien wat bruusk”, klinkt het. “Er is ooit voorgesteld om slechts een derde van de punten af te nemen. Achteraf bekeken had dat misschien billijker geweest.” Toch blijft hij overtuigd van het belang van een vorm van spanning.

Lees ook... Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage
Volgens hem dreigt die spanning nu te verdwijnen. “Waarom evolueren formats zoals de Champions League om meer spanning te creëren? En wat doen wij? Wij nemen die spanning weg”, klinkt het kritisch. “Een fundamenteel ingrediënt van topvoetbal verdwijnt. We gaan hier spijt van krijgen.”

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

06:30
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV

04/04
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

04/04
Afspraak met de geschiedenis: Standard wint voor het eerst in 1792(!) dagen in de play-offs

04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved