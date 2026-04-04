Marc Wilmots verrast: "Hadden in top zes kunnen zitten" - En spreekt nu ook al over wat Standard gaat kopen

Marc Wilmots maakt na zijn eerste maanden bij Standard een duidelijke balans op. De sportief directeur meent dat de Rouches, als ze wat minder blessures en rode kaarten hadden gehad, in de top zes hadden kunnen zitten.

De sportief directeur wijst ook op het vele werk achter de schermen. “Toen ik begon, had ik nog tien verdedigers, waarvan negen rechtsvoetig, en één spits”, zegt hij in La DH. “We hebben een ploeg heropgebouwd voor zeven miljoen euro en verkocht voor tien.” Toch kijkt hij vooruit: “We weten waar we naartoe willen en liggen zelfs voor op schema.”

Voor de Europe Play-offs is de ambitie duidelijk. “Het minimum is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Er ligt nog een Europees ticket, dus we moeten onze kans spelen.” Tegelijk maakt Wilmots één ding heel duidelijk richting zijn spelersgroep: “De vakantie is niet in april. Ik zal ook hun mentaliteit evalueren, want 75 procent van deze kern blijft volgend seizoen.”

Die mentaliteit is voor hem een sleutelwoord. “Ik voel hier soms nog te weinig een echte winnaarscultuur”, klinkt het scherp. “Winnen moet het allerbelangrijkste zijn, elke dag opnieuw, niet alleen in het weekend.”

Wilmots spreekt al over de transferzomer

Ook over de werking binnen de club is Wilmots duidelijk, zeker richting de transfermarkt. “We hebben het voordeel dat we niet moeten verkopen koste wat het kost”, zegt hij. “Maar laat het duidelijk zijn: dit is geen Foir’Fouille. Als iemand vertrekt, moet het voor iedereen kloppen.” Tegelijk bevestigt hij dat er versterking komt: “We mikken zeker op drie gerichte aanwinsten.”

Tot slot kijkt Wilmots ook naar de toekomst van de club en haar jeugdopleiding. “We hebben de meritocratie ingevoerd”, stelt hij. “Vroeger werd er te veel gegeven aan jongens die nog niets bewezen hadden. Nu geldt: werk en bewijs je, dan krijg je kansen.” Zijn boodschap is helder: “Wie hier blijft voor het project, krijgt een echte weg vooruit. Wie enkel voor het geld komt, moet maar vertrekken.”