Een jaar geleden zette Anderlecht hem op straat, nu begint Hubert als leider aan PO1: dit zegt hij erover

De symboliek is nu al sterk: een jaar geleden werd David Hubert vlak voor de play-offs ontslagen door RSC Anderlecht. Een jaar later begint hij diezelfde play-offs als leider met Union Saint-Gilloise.

David Hubert zal er ongetwijfeld al eens aan gedacht hebben: een jaar geleden, vlak voor de start van de play-offs, werd hij op brutale wijze aan de kant geschoven bij Anderlecht en vervangen door Besnik Hasi. Hij zal dus noch de Champions' Play-offs beleven, noch de bekerfinale waarvoor hij paars-wit nochtans had geplaatst… Maar een jaar later staat hij zelf aan kop bij de start van de play-offs én in de bekerfinale tegen Anderlecht.

Zelfs wie niet bijgelovig is, zal toegeven dat de symboliek sterk is. Op zijn persconferentie nuanceerde Hubert dat echter meteen. "Dat behoort allemaal tot het verleden. Ik ben niet bezig met revanche. Ik focus me op het heden en we hebben ons zo goed mogelijk voorbereid om sterk aan deze play-offs te beginnen."

Union Saint-Gilloise in een zetel?

Union staat aan de leiding en kan tegen de andere ploegen uit de top zes in de reguliere competitie mooie cijfers voorleggen: 20 op 30. "Dat is niet meer dan een indicatie", zegt David Hubert. "We hopen dat de komende weken te kunnen herhalen, of zelfs beter te doen. Maar de resultaten uit de reguliere competitie geven ons geen enkele garantie voor wat nu komt."

Daarna greep de trainer van Union tijdens zijn persmoment terug naar een aantal klassieke voetbalwijsheden. "We moeten elke wedstrijd bekijken als een finale en match per match leven", glimlachte hij. "Ik weet dat dat cliché klinkt, maar zo hebben we het hele seizoen gewerkt. En aan kop beginnen? Dat is voor mij noch een voordeel, noch een nadeel."



Union Saint-Gilloise begint zaterdag thuis aan zijn play-offs tegen STVV. Twee dagen later ontvangt Club Brugge RSC Anderlecht. Ook daarin zit een klein voordeel: de Brusselaars kunnen de druk al wat opvoeren richting blauw-zwart. Maar David Hubert zal ongetwijfeld ook dat niet meteen als een echte bonus beschouwen.