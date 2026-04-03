Opvallend: spelers worden langer bij nationale ploeg gehouden... om te feesten

LOSC is allesbehalve tevreden. Chancel Mbemba is dit weekend niet van de partij, omdat hij bij de nationale ploeg zit... om de kwalificatie van DR Congo voor het WK te vieren.

Voor LOSC wordt het zaterdag een bijzonder belangrijke match: de derby tussen Lille en Lens. Zo'n duel is altijd speciaal, ongeacht de omstandigheden, maar dit keer weegt het ook extra zwaar in de strijd om een Europees ticket voor de Dogues. Toch zal Lille het moeten doen zonder Chancel Mbemba, een belangrijke basisspeler.

Mbemba plaatste zich dinsdag met de Democratische Republiek Congo voor het WK 2026, maar is intussen nog altijd niet teruggekeerd naar Frankrijk. Bruno Genesio vertelde daarover op de persconferentie volgens Le Petit Lillois.

De DR Congo riskeert sancties

"Sommige spelers zijn woensdag, donderdag, vrijdag teruggekeerd... Sommigen zijn helemaal niet teruggekomen. Dat is heel moeilijk", klaagde Genesio. Volgens de leiding van LOSC zou de Congolese voetbalbond beslist hebben om enkele spelers langer vast te houden: ook bij Lens is Arthur Masaku betrokken.

De reden? Het vieren van de WK-kwalificatie, de eerste in 52 jaar voor de Leopards. De spelers worden in Kinshasa verwacht om dat samen met het publiek te vieren, nadat ze zich overzees in Guadalajara wisten te plaatsen.

Olivier Létang, voorzitter van LOSC, is bijzonder misnoegd. "De FIFA-reglementen zijn duidelijk: spelers moeten binnen de 48 uur na hun wedstrijd terug zijn bij hun club. Chancel Mbemba had gisteren tegen het einde van de namiddag in Lille moeten zijn. Het dossier ligt al bij de FIFA-disciplinecommissie, want dit is een heel gevaarlijk precedent voor alle clubs. Zij betalen de spelers."



Ook in België zit minstens één speler in dezelfde situatie: Matthieu Epolo, die eveneens door zijn bond wordt bijgehouden om de kwalificatie te vieren. Standard is daar niet blij mee, maar besliste om de terugkeer van zijn speler niet af te dwingen, om spanningen tussen Epolo en zijn nationale federatie te vermijden.