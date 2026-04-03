Brandon Morren en Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos vanuit SL16 Football Campus
Euvrard hakt zware knopen door: vier (!) spelers uit de kern gezet bij Standard
Vincent Euvrard heeft op de persconferentie enkele belangrijke mededelingen gedaan. Matthieu Epolo zal niet tussen de palen staan tegen OH Leuven en vier spelers zijn uit de A-kern gezet.

Na een weekend met interlandvoetbal, en twaalf dagen na het povere optreden tegen Westerlo om de reguliere fase af te sluiten, verscheen Vincent Euvrard vrijdag op de persconferentie. Op het programma: de Europe Play-offs en een trip naar Leuven waarvoor de T1 van de Rouches de stand van zaken gaf over de beschikbare krachten en de spelers die nog in de lappenmand zitten.

"Steeven Assengue, Marlon Fossey en Teddy Teuma zijn afwezig. Ibrahim (Karamoko) heeft last van beginnende pubalgie die wat opspeelt, maar hij heeft het merendeel van de trainingen afgewerkt en ik verwacht dat hij beschikbaar zal zijn. Mohamed El Hankouri is eveneens inzetbaar."

Matthieu Epolo speelt niet

Er komt daarentegen opnieuw een wijziging onder de lat bij de Rouches. "Matthieu Epolo is nog steeds in Congo. Ze zijn daar volop aan het vieren. Hij had gisteren moeten terugkeren, maar de president van Congo heeft anders beslist en zo zitten we in een lastige situatie. Als we hem vragen terug te komen, kan dat gezien worden als een gebrek aan respect en dat kan gevolgen hebben voor zijn WK. We hebben daarom beslist hem te laten, hij keert nadien terug. Lucas zal in doel staan, hij heeft ons overtuigd toen hij speelde."

De interlandbreak liet ook Dennis Ayensa kennismaken met zijn nieuwe ploegmaats bij Iran, zijn nieuwe nationale ploeg, waarmee hij normaal het WK zal spelen. "Hij heeft nog niet gespeeld omdat zijn paspoort nog niet in orde was, maar hij heeft wel alle trainingen met hen afgewerkt. Ze wilden hem zien, want het was de laatste gelegenheid om dat te doen."

Gustav Mortensen zette zich dan weer in de kijker bij de Deense U21, met drie assists. "Hij bevestigt het niveau waarmee hij hier is binnengekomen. Het was de voorbije weken wat minder, maar zijn fysieke statistieken bleven enorm en dat was met Denemarken net zo. Hij komt steeds vaker in de assistzone, dus dat is heel goed."

"De bondscoach van de Deense U21 is hem hier tijdens een training komen bekijken om contact te leggen en hem aan het werk te zien. We hebben bij hem dezelfde werkpunten aangehaald, wat positief is. Maar hij bevestigt dat hij goed op weg is in zijn ontwikkeling."

Vier spelers van Standard uit de A-kern gezet

Tot slot bevestigde Vincent Euvrard groot nieuws. Vier spelers zijn uit de A-kern gezet, zullen niet meedoen in de Europe Play-offs en vertrekken in de zomer: Alexandro Calut, Léandre Kuavita, Boli Bolingoli en Thomas Henry.

"Het waren moeilijke beslissingen, want achter elke speler zit een mens. Maar wij zien de play-offs eerder als een ontwikkelingskans richting volgend seizoen dan als de afwerking van dit seizoen. Ik moet een ploeg bouwen die opnieuw naar boven kan, en het is mijn verantwoordelijkheid om knopen door te hakken."

"Zelfs voor de speler die het verwacht, is dat niet altijd prettig. In de algemene perceptie stop je voor het einde van het seizoen, maar zo zie ik het niet. Voor mij is dit seizoen gedaan en slaan we een nieuwe bladzijde om. Voor mij is het geen kwestie van spelersattitude, maar een proactieve beslissing om de toekomst van de club te bouwen", besloot Vincent Euvrard, die bevestigde dat Kuavita en Calut het seizoen bij de U23 zullen afmaken.

