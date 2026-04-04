Wouter Vrancken geeft duidelijk signaal over toekomst aan STVV: "Ik wou er in de winter al over praten"

De kwalificatie voor de Champions' Play-offs heeft niet alleen sportief voor een boost gezorgd bij STVV. Ook naast het veld lijkt er beweging te komen, want de contractverlenging van Wouter Vrancken komt opnieuw op tafel.

CEO Takayuki Tateishi keerde deze week terug uit Japan en had al een eerste gesprek met zijn coach. “Ik heb kort met hem gesproken over de voorbije weken en de resultaten”, liet Vrancken zelf optekenen bij HBvL.

Daar bleef het niet bij, want de club wil nu ook concreet stappen zetten. “Er is aangegeven dat ze contact zullen opnemen met mijn makelaars”, bevestigde Vrancken, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt.

Geld is geen drijfveer voor Vrancken

Opvallend: de trainer had zelf eerder al aangedrongen op gesprekken. “Tussen kerst en nieuw vond ik een goed moment, na een sterke eerste seizoenshelft. Toen heb ik mijn makelaar gevraagd om contact op te nemen met de club.”

STVV hield toen de boot nog even af, maar met een duidelijke reden. “Ze wilden eerst de volledige financiële puzzel leggen voor volgend seizoen. Dat begrijp ik ook, want deze club werkt al jaren financieel gezond.”

Voor Vrancken zelf is geld alvast geen struikelblok. “Geld is geen drijfveer voor mij bij STVV. Ik zal nooit onderhandelen om de laatste cent eruit te persen. Als het alleen om geld zou gaan, dan zou het snel geregeld zijn.”