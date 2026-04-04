Hans Vanaken wil ook met de Ronde winnen en... heeft enkele tipgevers in het peloton

Hans Vanaken is opgelucht dat Club Brugge zondag nog niet in actie komt in de play-offs. Zo krijgt hij de kans om rustig de Ronde van Vlaanderen te volgen.

De middenvelder moest lachen toen hij ermee geconfronteerd werd. “Zodat ik de Ronde van Vlaanderen kan kijken, bedoel je?”, klonk het met een knipoog in HLN.

Vanaken noemt zichzelf geen echte kenner van het wielrennen, al is zijn interesse de laatste jaren wel gegroeid. “Zet mij vooral niet neer als een kenner. Ik volg het pas sinds een paar jaar, vooral door onze Wielermanager binnen Club Brugge.”

Toch gaat hij er vol voor als er een spel aan gekoppeld is. “Exact. Dan wil ik winnen. Dus ik zoek dingen op en vraag wat rond in het peloton”, geeft hij toe.

Berichten naar Vermeersch en Philipsen

Daarvoor krijgt hij hulp uit het wielermilieu, onder meer van Florian Vermeersch en Jasper Philipsen. “Ik heb hen al berichten gestuurd voor tips. Als iemand niet in vorm is, zet ik hem niet in mijn ploeg”, lacht Vanaken.

Voor zondag heeft hij geen uitgesproken favoriet, al had hij gehoopt op Philipsen. “We zien wel. Ik ga het gewoon op televisie volgen, net voor of na mijn dutje.”