KV Mechelen-sensatie onthult: "In de winter informeerde er al een grote Belgische club"

KV Mechelen-icoon Piet den Boer is duidelijk onder de indruk van Myron van Brederode bij Malinwa. Het clubicoon spaart zijn lof niet voor de jonge Nederlander. "Ik vind het een zalige speler", vertelt hij bij GvA.

Er waren echter ook andere verhalen over de middenvelder. Zelf relativeert Van Brederode dat beeld met een knipoog. “Ik snap wel wat er gezegd wordt. Ik heb me niet altijd goed gedragen toen ik jonger was. Ik was een boefje”, zegt hij. “Nu ben ik volwassener, maar op het veld kan ik nog zeuren, op mezelf en op ploegmaats. Die emoties moet ik onder controle leren houden.”

Volgens Den Boer hoort dat karakter er soms gewoon bij. Hij verwijst naar zijn eigen generatie Nederlanders, waar verbaal vuurwerk geen uitzondering was. “Dat was om elkaar beter te maken en snel weer vergeten”, klinkt het. “Al konden Belgen daar soms minder goed mee om.”

Van Brederode zal deze zomer vertrekken

De keuze voor KV Mechelen kwam er bij Van Brederode bewust, ondanks andere opties. “Toen Mechelen belde, was ik vrij snel overtuigd. Het was dat of Turkije of Saudi-Arabië.” Voor hem speelde meer dan geld alleen. “We hadden het vroeger niet breed thuis, dus nu probeer ik iets terug te doen voor mijn familie.”

Toch lijkt zijn toekomst niet op lange termijn in Mechelen te liggen. Den Boer is daar duidelijk over: “We gaan hem niet kunnen houden, dat weet ik wel zeker.” De club ziet hem zelf ook als een investering, iets wat Van Brederode bevestigt. “Het plan was om me zo snel mogelijk te verkopen. Als er een mooie club komt, vind ik ook dat je altijd moet gaan.”



De interesse begint intussen al te groeien. “In de winter polste er al een grote Belgische club”, verklapt Van Brederode, zonder namen te noemen. Over zijn verdere dromen blijft hij nuchter: “Ik ben fan van Real Madrid en Chelsea, maar dat is niet realistisch. Dan kijk ik eerder naar clubs als PSV, Ajax of Feyenoord. Of de grote Belgische clubs. Maar voorlopig zit ik goed hier. En de rest zien we wel.”

