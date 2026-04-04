Jérémy Taravel ziet bij Ivan Leko iets wat hij zelf ook wil kunnen

Anderlecht begint maandag als zesde aan de Champions' Play-offs, maar kijkt ook al richting de bekerfinale tegen Union. Jérémy Taravel beseft dat paars-wit daar mentaal helemaal klaar voor moet zijn.

Anderlecht begint als zesde aan de Champions' Play-offs op het veld van Club Brugge. Maandag trapt paars-wit zijn campagne op gang. Jérémy Taravel liet al verstaan dat er gemikt wordt op de derde plaats.

Maar naast de reguliere competitie is er uiteraard ook nog de bekerfinale. Op 14 mei staat Anderlecht tegenover Union SG op de Heizel, waar het afgelopen seizoen misliep tegen Club Brugge. Paars-wit moet hopen dat de verloren bekerfinales van het verleden niet in de hoofden begint te spelen.

Jérémy Taravel wil Anderlecht mentaal klaarstomen voor bekerfinale

"Aan mij en mijn staf om ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren", zegt Jérémy Taravel bij Het Laatste Nieuws. "Tegen Antwerp hebben we de spelers aan de hand van video’s getoond hoe goed ze kunnen voetballen. Dat heeft zijn doel niet gemist."

Toen wist Anderlecht een achterstand van één doelpunt goed te maken door met 0-4 te gaan winnen op het veld van Antwerp. Tegen Union zal het een ander verhaal worden. "Voor de bekerfinale zullen we evenzeer de juiste snaren raken."



En daarmee raakt hij een kwaliteit die hij graag van zijn collega bij Club Brugge zou overnemen. "Ook dat is een belangrijke eigenschap van een trainer. Ivan Leko kan een spelersgroep met één woord op scherp zetten. Daar wil ik ook naartoe."