Domper voor KAA Gent na interlandbreak: "Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen"

KAA Gent begint maandagavond aan zijn Champions' Play-offs met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. De Buffalo's zullen meteen goed willen beginnen om een scenario als vorig seizoen te vermijden.

Rik De Mil wil met KAA Gent scherp starten tegen KV Mechelen

"We moeten scherp starten en de thuiswedstrijden zullen cruciaal zijn. Met KV Mechelen beginnen we tegen een tegenstander die ons waard is. We zullen er vol voor gaan om meteen drie punten te pakken", benadrukte trainer Rik De Mil op zijn persconferentie volgens de clubmedia.

De coach kwam met nog wat extra updates over zijn kern. Tibe De Vlieger zal er vanwege vijf gele kaarten ook niet bij zijn. "We gaan hem zeker missen, want de voorbije weken speelde hij bij momenten als een patron op het middenveld."

"Voorts is Maksim Paskotsi nog niet hersteld van zijn blessure en zal Mathias Delorge opnieuw wedstrijdritme opdoen met Jong KAA Gent", gaat De Mil verder. De club kondigde vrijdag bovendien slecht nieuws aan over Mohammed El Âdfaoui.

Seizoen van El Âdfaoui zit erop



"Mohammed El Âdfaoui heeft tijdens de interlandbreak een voetbreuk opgelopen bij de U18 van België. Hij werd met succes geopereerd door dokter Lootens in het Maria Middelares-ziekenhuis en zal dit seizoen niet meer in actie komen", klonk het bij de club.