Anderlecht gaat deze optie al lichten, sterkhouder wil iets rechtzetten: "Geen probleem met homo's"

Moussa Diarra heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde bij RSC Anderlecht. De verdediger maakte niet alleen indruk op het veld, maar ook ernaast. Paars-wit heeft dan ook de intentie om hem te houden.

Dat bleek ook uit een opvallend gebaar na het einde van de ramadan, toen hij zijn ploegmaats en staf verraste met cadeaus. “Dat doen we vaak om iedereen te bedanken”, legt hij uit in La DH. “Ze hebben ons geholpen om die periode zo goed mogelijk door te komen. Voor mij is dat belangrijk.”

Sportief lijkt Anderlecht overtuigd, want de club overweegt zijn aankoopoptie van twee miljoen euro te lichten. Diarra zelf blijft bescheiden. “Ik ben daar nog niet van op de hoogte, maar ik wil Anderlecht bedanken voor het vertrouwen. Ik speelde bijna niet meer bij Deportivo Alavés en had meerdere opties. Toen Anderlecht kwam, was ik meteen geïnteresseerd. Natuurlijk wil ik blijven.”

Toch ziet hij zelf nog groeimarge. “Na mijn eerste wedstrijden geef ik mezelf een 6,5 of 7 op 10”, zegt hij eerlijk. “Ik heb geen volledige voorbereiding gehad, dus ik ben nog niet op mijn topniveau.”

Anderlecht kan zijn stevigheid in de duels wel gebruiken. Die agressiviteit leverde hem wel al enkele moeilijke momenten op, zoals zijn rode kaart tegen Antwerp. “Dat was de eerste van mijn carrière. Er was rood, maar het was niet expres”, benadrukt hij. “Ik wil niemand blesseren. Iedereen moet gezond naar huis kunnen.”



Tot slot ging Diarra ook in op een gevoelige kwestie uit zijn verleden bij Toulouse FC. Hij werd er uit de kern gezet nadat hij weigerde een shirt te dragen met de regenboogkleuren. “Ik discrimineer niemand”, stelt hij duidelijk. “Ik heb geen enkel probleem met mensen van een andere geaardheid of cultuur. Ik steun de waarden van mijn club en ik betreur wat er gebeurd is. Ik heb eruit geleerd.”