Kevin De Bruyne is helder over zijn keuze: "Dit was het beste voor iedereen"

Kevin De Bruyne is helder over zijn keuze: "Dit was het beste voor iedereen"
Kevin De Bruyne wordt in juni 35. Maar als je hem zo hoort, is stoppen nog niet voor meteen, al denkt hij er wel al over na.

Vorige zomer moest Kevin De Bruyne na tien jaar bij Manchester City een keuze maken. Door naar Napoli te trekken, de regerende Italiaanse kampioen, maakte hij duidelijk dat hij vooral het sportieve project wilde blijven volgen en niet de hoogste loonbrief die in sommige exotische oorden op tafel ligt.

"Ik wilde op het hoogste niveau blijven spelen en bij Napoli had ik die mogelijkheid", legt hij uit in de Gazzetta dello Sport. "Dus was dit de beste keuze voor iedereen. Ik moet proberen gelukkig te zijn in mijn job en in mijn leven. Ik heb drie jonge kinderen, een gezin, en ik wil er alles aan doen zodat zij zich goed voelen."

"Natuurlijk is het anders dan in Engeland, zowel qua mentaliteit als qua klimaat, en zelfs qua levensstijl. Na tien jaar in Manchester was veranderen niet makkelijk, maar intussen hebben we ons aangepast en voelen we ons goed. En we zijn allemaal gelukkig", gaat hij verder.

De Bruyne speelt zolang zijn lichaam het toelaat

KDB heeft nog één jaar contract bij Napoli. En daarna? "Ik probeer te genieten van het moment. Ik denk dat ik nog een paar jaar kan voetballen, en dan, wanneer mijn lichaam me zegt dat ik moet stoppen, zal ik dat doen. Maar op dit moment voel ik me goed." Volgend seizoen lijkt dus zeker niet zijn laatste te worden.

Aan stoppen denkt hij natuurlijk ook: "In het begin zal er zeker niets zijn, want ik wil eerst wat tijd met mijn familie doorbrengen, die zoveel opofferingen voor mij heeft gedaan. Daarna zal ik natuurlijk iets moeten vinden om te doen. Maar op korte termijn wil ik gewoon blijven voetballen en het beste van mezelf geven om zo hoog mogelijk te blijven spelen. Ik voel me goed, ik ben gelukkig en mijn familie is blij voor mij."

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
🎥 Lukaku laat zich opmerken: zijn zoontje moet hem ruzie met Napoli en onzekere toekomst doen vergeten

🎥 Lukaku laat zich opmerken: zijn zoontje moet hem ruzie met Napoli en onzekere toekomst doen vergeten

04/04
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

06:30

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

