Kevin De Bruyne is helder over zijn keuze: "Dit was het beste voor iedereen"

Kevin De Bruyne wordt in juni 35. Maar als je hem zo hoort, is stoppen nog niet voor meteen, al denkt hij er wel al over na.

Vorige zomer moest Kevin De Bruyne na tien jaar bij Manchester City een keuze maken. Door naar Napoli te trekken, de regerende Italiaanse kampioen, maakte hij duidelijk dat hij vooral het sportieve project wilde blijven volgen en niet de hoogste loonbrief die in sommige exotische oorden op tafel ligt.

"Ik wilde op het hoogste niveau blijven spelen en bij Napoli had ik die mogelijkheid", legt hij uit in de Gazzetta dello Sport. "Dus was dit de beste keuze voor iedereen. Ik moet proberen gelukkig te zijn in mijn job en in mijn leven. Ik heb drie jonge kinderen, een gezin, en ik wil er alles aan doen zodat zij zich goed voelen."

"Natuurlijk is het anders dan in Engeland, zowel qua mentaliteit als qua klimaat, en zelfs qua levensstijl. Na tien jaar in Manchester was veranderen niet makkelijk, maar intussen hebben we ons aangepast en voelen we ons goed. En we zijn allemaal gelukkig", gaat hij verder.

De Bruyne speelt zolang zijn lichaam het toelaat

KDB heeft nog één jaar contract bij Napoli. En daarna? "Ik probeer te genieten van het moment. Ik denk dat ik nog een paar jaar kan voetballen, en dan, wanneer mijn lichaam me zegt dat ik moet stoppen, zal ik dat doen. Maar op dit moment voel ik me goed." Volgend seizoen lijkt dus zeker niet zijn laatste te worden.

Lees ook... 🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs›

Aan stoppen denkt hij natuurlijk ook: "In het begin zal er zeker niets zijn, want ik wil eerst wat tijd met mijn familie doorbrengen, die zoveel opofferingen voor mij heeft gedaan. Daarna zal ik natuurlijk iets moeten vinden om te doen. Maar op korte termijn wil ik gewoon blijven voetballen en het beste van mezelf geven om zo hoog mogelijk te blijven spelen. Ik voel me goed, ik ben gelukkig en mijn familie is blij voor mij."