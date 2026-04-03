Hein Vanhaezebrouck is duidelijk voor Club Brugge-Anderlecht: "Ik vrees echt voor een duidelijke nederlaag"

Anderlecht begint maandag als zesde aan de Champions' Play-offs met een verplaatsing naar Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck vindt de uitgesproken ambitie van paars-wit dan ook opvallend en zelfs niet zonder risico.

De Play-offs worden dit weekend op gang getrapt. Anderlecht begint pas op maandag aan zijn avontuur in de Champions' Play-offs met een topper tegen Club Brugge. Ondertussen werden ook de ambities van de club bekendgemaakt.

Trainer Jérémy Taravel vertelde al dat Anderlecht op plaats drie zal mikken, maar dat vindt Hein Vanhaezebrouck opvallend. "Ik zeg al jaren dat Anderlecht moet stoppen met spreken over de titel", aldus de voormalige coach bij DAZN.

"Ze moeten de vierde plek vooropstellen, omdat die meestal garant staat voor Europees voetbal", vindt Vanhaezebrouck. Hij spreekt nu over het podium, maar ik vind dit een gevaarlijke uitspraak. Hij weet dat ze zesde staan."

Op maandag volgt dus al meteen een enorme krachtmeting. De vorige keer kon paars-wit het op een 2-2-gelijkspel houden, maar dat wordt moeilijk. "Hun eerste wedstrijd is op Club Brugge. Ik vrees echt voor een duidelijke nederlaag."



Paars-wit start aan de play-offs als zesde en zal dus eerst en vooral punten moeten sprokkelen om aansluiting te houden. Het verschil met plaats 3, waar STVV kampeert, bedraagt 7 punten.