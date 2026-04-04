Kevin De Bruyne heeft iets te zeggen over de verwachtingen rond zijn persoon én... die rond de Duivels

Teruggekeerd naar Napels om zich voor te bereiden op de belangrijke thuiswedstrijd tegen AC Milan, gaf Kevin De Bruyne een interview aan La Gazzetta dello Sport, waarin hij terugblikte op de interlandbreak en op het feit dat Italië opnieuw niet naar het WK gaat.

Terug in Napels na de interlandbreak bereidt Kevin De Bruyne zich voor op een topaffiche, maandag in de Serie A. Een echte strijd om de tweede plaats voor de Napolitanen, die AC Milan ontvangen, dat een punt voorsprong heeft.

Een ideaal moment voor de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport om een uitgebreid interview af te nemen van de Rode Duivel, waarin hij onder meer terugblikte op die interlandbreak en op de "nieuwe" rol die hij bij de nationale ploeg vervult.

"Ik weet dat er veel van mij verwacht wordt, ik moet deze nieuwe generatie helpen om te groeien en ver te geraken. Het is anders dan vroeger, maar ik hou daarvan. Je land vertegenwoordigen is een eer, en voorlopig gaat alles de goede kant op", zei hij, waarna hij het had over zijn verwachtingen voor het volgende WK.

Crisis in het Italiaanse voetbal?

"Ik denk dat de verwachtingen lager liggen dan vroeger. In 2018 hadden we uiteraard een uitzonderlijke groep, terwijl er nu veel nieuwe spelers bij zijn. We moeten beginnen met de groepsfase te overleven, en daarna hangt alles af van onze tegenstanders. We willen goed voetbal brengen en zo ver mogelijk raken, we hopen iets moois te kunnen neerzetten."

Daarna moest Kevin De Bruyne zich uitspreken over een lokaal gevoelig onderwerp: de derde opeenvolgende afwezigheid van Italië op het WK. "Ik denk dat het niveau in Europa almaar stijgt. Zelfs de kleinere nationale ploegen kunnen een degelijke ploeg opbouwen en resultaten halen. Natuurlijk is het missen van het WK een enorme aderlating voor Italië, maar daar kunnen wij niets aan veranderen."



Lees ook... 🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs›

"Is het Italiaanse voetbal in crisis? Als je drie WK's op rij mist, zou ik zeggen van wel. Maar ik ken de details, de structuur en de filosofie van de teams niet, van de jeugd tot het hoogste niveau. Dus ik weet het niet zo goed...", besloot Kevin De Bruyne, die er deze zomer uiteraard wél opnieuw bij zal zijn met de Duivels.