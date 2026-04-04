Waarom Anderlecht Nathan De Cat goedkoper dreigt te verkopen dan verwacht

Nathan De Cat is een van de meest gevolgde spelers in onze competitie. Een vertrek komende zomer lijkt dichterbij te komen, maar kan RSC Anderlecht dan ook de kassa laten rinkelen?

Het is bekend: RSC Anderlecht hoopt met Nathan De Cat (17) een recordverkoop te kunnen realiseren. De vroegrijpheid van de jonge middenvelder, zijn belang in het elftal op een rol die enorm veel maturiteit vraagt, en zijn selectie voor de nationale ploeg: het voedt allemaal de hoop dat De Cat nog duurder verkocht kan worden dan Jérémy Doku, die voor 26 miljoen euro naar Rennes trok.

Wordt dat al volgende zomer? Dat lijkt het scenario waar men naartoe evolueert - tenzij de speler zijn contract verlengt, en dat zou pas gebeuren als Europees voetbal voor Anderlecht verzekerd is. Dan blijft vooral de vraag: waar zou De Cat tekenen? Als een Europese "reus" (zoals Bayern) hem zou halen, is een uitleenbeurt denkbaar zodat hij zijn ontwikkeling bij Anderlecht kan voortzetten - opnieuw: alleen als paars-wit Europees speelt.

Nathan De Cat verkocht voor minder dan gehoopt?

Maar ook clubs van een iets lager kaliber worden genoemd. Sky Germany noemt er twee: RB Leipzig en Bayer Leverkusen zouden erg geïnteresseerd zijn in het jonge toptalent van RSC Anderlecht. En volgens het Duitse medium zou de geschatte transfersom uitkomen op... tussen 20 en 25 miljoen euro.

Een verrassend laag bedrag als je denkt aan wat Club Brugge de voorbije jaren bijvoorbeeld wist te krijgen voor jongens als Charles De Ketelaere en Ardon Jashari. Toch valt die lagere inschatting te verklaren door een aantal objectieve factoren.





Om te beginnen is er de verkoopgeschiedenis van RSCA: het is nu eenmaal zo dat Anderlecht zijn parels zelden "oververkocht". Minder agressief in onderhandelingen dan clubs als Genk of Brugge - die er vaak veel meer uit haalden dan vooraf verwacht - haalde Anderlecht "slechts" 26 miljoen euro uit een toekomstige topper als Jérémy Doku. Michael Verschueren en Kenneth Bornauw kunnen die slechte gewoonte doorbreken, maar continuïteit en stabiliteit in de clubstructuur helpen daarbij ook.

Einde contract in 2027 en geen Europa wegen zwaar door

Daarnaast speelt ook het profiel mee: De Cat heeft geen uitzonderlijke statistieken en speelt op een positie waarvoor Europese clubs minder snel buitensporige bedragen neerleggen, in tegenstelling tot een echte nummer 9 - waar de prijs vlot door het dak kan gaan (zoals Brentford deed met Igor Thiago). Ook zijn status als international betekent (iets) minder dan je zou denken: in 2026 zijn heel wat spelers al op jonge leeftijd international. Tenzij ze ook regelmatig basis staan bij de nationale ploeg, heeft dat geen enorme impact op hun waarde in onderhandelingen.

Tot slot: Neerpede behoudt wel een zekere uitstraling, maar Europese clubs hebben ook gezien dat RSC Anderlecht dit seizoen geen Europees voetbal speelde; Nathan De Cat heeft dus geen Europese ervaring. Waar talenten van Brugge zich in de Champions League in de vitrine kunnen zetten - wat hun waarde echt doet ontploffen - zou De Cat eigenlijk nog een jaar moeten blijven om minstens de Conference League te spelen (al is die natuurlijk minder waardeverhogend).

En in de huidige situatie kan hij... eigenlijk niet nog een jaar blijven, want Nathan De Cat is einde contract in 2027. Een gebrek aan vooruitziendheid bij RSCA dat wel eens erg duur kan uitvallen. Geen enkele club betaalt immers 50 of 40 miljoen euro (bedragen die supporters en analisten soms noemen) voor een speler die nog maar één jaar contract over heeft...