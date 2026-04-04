Hans Vanaken denkt na aangekondigde afscheid van Mignolet na over zijn eigen toekomst

Hans Vanaken kijkt met gemengde gevoelens naar het nakende afscheid van Simon Mignolet bij Club Brugge. De ervaren middenvelder hoopt vooral dat het nieuws een extra stimulans vormt in de titelstrijd.

Toch plaatst Vanaken daar meteen nuance bij. Volgens hem mag het sportieve doel niet afhangen van één verhaal, hoe bijzonder ook. “Al mag het resultaat eigenlijk geen verschil maken. Ook als we geen kampioen worden, verdient hij een prachtig einde", aldus Vanaken in Het NIeuwsblad.

De beslissing van de doelman kwam voor Vanaken niet volledig als een verrassing. “Officieel wist ik het nog niet, maar ik voelde het ergens wel aankomen”, geeft hij toe. Vooral de zware blessure van Mignolet eerder dit seizoen speelde daarin een rol. “Onze vrouwen komen goed overeen en je voelde wel dat het deze richting zou uitgaan.”

Het moment waarop Mignolet zijn afscheid aankondigde, bleef de middenvelder wel bij. “Op de kinetafel zag ik de melding in onze Whatsapp-groep, dat we zeker in de kleedkamer moesten zijn om 10 uur. Dat vond ik raar.” Toen hij de kleedkamer binnenkwam en de camera’s zag, begon het te dagen. “Toen Simon plots vroeg of iedereen er was, had ik het door.”

Hans Vanaken is na Mignolet de oudste in de ploeg

De impact van het nieuws was groot binnen de spelersgroep. “Hij zal gemist worden”, zegt Vanaken. Al bracht het hem ook meteen aan het denken over zijn eigen toekomst. “Ik dacht ook meteen: ‘Shit, misschien ben ik de volgende.’ Ik ben na hem de oudste in de ploeg. Dan komt het toch dichtbij.”

Lees ook... Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord›

Toch denkt Vanaken nog lang niet aan stoppen. “Zo lang mogelijk”, klinkt het vastberaden. Met meer dan 500 wedstrijden voor Club Brugge en 100 Europese matchen op de teller blijft hij ambitieus. “Zoveel mogelijk prijzen pakken en alles spelen. Als ik op het einde van mijn carrière content ben, is het goed.”