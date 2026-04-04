Anderlecht moet voorzichtig zijn met jongeling en Taravel ziet enorme aderlating: "Je denkt dat hij ouder is"

Jérémy Taravel heeft zich in aanloop naar de topper tegen Club Brugge uitgesproken over Nathan Saliba en Mihajlo Cvetkovic. Vooral het wegvallen van Saliba wordt een belangrijke aderlating voor Anderlecht.

Saliba is geschorst voor de clash en dat voelt Taravel meteen. “Hij is heel belangrijk voor het evenwicht in de ploeg. Net als De Cat is hij nog jong, maar je zou denken dat hij ouder is.”

De coach is vooral onder de indruk van zijn maturiteit. “Fysiek is hij impressionant en tactisch staat hij er ook al. Hij heeft een heel goeie mentaliteit en probeert zich elke dag te verbeteren. Hij gaat gemist worden, maar we hebben nog andere spelers.”

Lof voor doelpuntenmachine Cvetkovic

Aan de andere kant keert Cvetkovic met vertrouwen terug van zijn interlandverplichtingen. De aanvaller speelde drie wedstrijden met Servië U19 en scoorde twee cruciale doelpunten die zijn land naar het EK loodsten.

Taravel blijft wel voorzichtig met zijn jonge spits. “Hij heeft drie matchen gespeeld, dus we moeten opletten. Cvetkovic is zo'n jongen die zich op het veld niet 100 maar 200 procent geeft, maar we moeten hem ook goed begeleiden.”



Toch is de coach duidelijk over zijn kwaliteiten. “Het is altijd volle bak bij hem. Hij is een echte goalgetter. Op training zien we ook die goals die hij nu bij Servië U19 heeft gemaakt.”