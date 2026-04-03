CPL: KV Kortrijk neemt afstand van Beerschot, Jong Genk houdt Lokeren in bedwang

Twee wedstrijden uit de Challenger Pro League stonden vrijdagavond op het programma. KV Kortrijk nam zijn tijd om het verschil te maken.

KV Kortrijk kreeg vrijdag de U23 van KAA Gent over de vloer in het kader van speeldag 30 in de Challenger Pro League. Elke match weegt zwaar op dit moment, want de Kerels staan momenteel tweede in de stand, een plaats die recht geeft op rechtstreekse promotie naar 1A.

Tegen de beste U23-ploeg van het seizoen, achtste in de stand, had Kortrijk lang nodig om een gaatje te vinden. Pas in de 63e minuut opende Thierry Ambrose de score voor de West-Vlamingen, die het daarna niet meer weggaven.

Kortrijk neemt voorsprong op Beerschot

Een tweede treffer van Jellert Van Landschoot besliste de match in het voordeel van KV Kortrijk, dat zo vier punten voorsprong neemt op Beerschot - al is dat met de punten uit de match tegen Seraing, die mogelijk nog herspeeld moet worden.

In de andere wedstrijd van de avond, met minder inzet, ontving Jong Genk - zonder Lucca Brughmans die basisspeler was bij de A-ploeg - Sporting Lokeren. Die partij eindigde op 2-2. Bij Genk scoorden Myeong-Jun en De Wannemacker. Voor Lokeren deden Pau en Van Aerschot de netten trillen.



Lokeren staat negende, terwijl Jong Genk voorlopig op de veertiende plaats blijft hangen en dit weekend zelfs nog voorbijgestoken kan worden door RSCA Futures. Veel gewicht heeft die klassering van de U23-ploegen voorlopig echter niet, tenzij er nog een grote verrassing volgt of er dit seizoen alsnog degradatie dreigt na het verwachte verdict in het dossier rond het format van de Pro League.