Interview Na 30 wedstrijden zonder zege op rij in PO2 heeft Standard iets recht te zetten: Casper Nielsen is duidelijk

Terug na zijn elleboogblessure wil Casper Nielsen in de Europe Play-offs een onberispelijke mentaliteit tonen en hij hoopt dat al zijn ploegmaats hetzelfde doen. Een onvermijdelijke stap voor Standard, dat wil blijven dromen van een Europees ticket.

Na zijn elleboogblessure keerde Casper Nielsen terug in de selectie en speelde hij 90 minuten in het thuisduel tegen Westerlo op de laatste speeldag van de reguliere fase. Het was de eerste volledige match in meer dan tien weken voor de Deense middenvelder, die de interlandbreak kon benutten om op adem te komen en verder te werken aan zijn terugkeer naar topvorm.

"Voor mij persoonlijk is de break heel goed verlopen. Ik had me al lang niet meer zo volledig kunnen trainen, dus dat liet me toe om verder te bouwen en nog een stapje te zetten, om dichter bij mijn ideale vorm te komen. Ik voel me behoorlijk goed en een paar dagen bij de familie hebben me ook deugd gedaan", zei hij vrijdag op de persconferentie.

Nu gaat de blik naar de Europe Play-offs voor Nielsen en de Rouches, met zaterdag meteen een eerste uitwedstrijd in Leuven. De reeks van dertig wedstrijden zonder zege in PO2 spookt nog altijd door ieders hoofd bij Standard, maar Casper Nielsen verzekert: dit jaar wordt anders, zeker qua motivatie, en de Luikenaars zullen het seizoen vol gas afmaken.

"Als voetballers moeten we altijd gemotiveerd zijn om te winnen. We hebben onszelf in deze situatie gebracht. Deze Play-offs zijn een mooie kans om te bouwen, het volgende seizoen voor te bereiden en ervoor te zorgen dat we daaraan beter beginnen dan dit jaar."

Casper Nielsen verwacht een onberispelijke mentaliteit van de hele ploeg

"Ons doel is voor 100% de zevende plaats te pakken. De zesde in de Champions' Play-offs wint niets, terwijl wij in onze positie nog iets kunnen behalen. Het seizoen is erg lastig geweest en we hebben de kans om het beter te doen, ook in vergelijking met de voorbije campagnes in PO2."

"Ik kan uiteraard niet voor anderen spreken. Maar ik kan wel zeggen dat ik persoonlijk al in de Champions League heb gespeeld, en toch zal ik deze matchen met dezelfde motivatie en dezelfde drang om te winnen aanpakken. Ik verwacht dat mijn ploegmaats net hetzelfde doen. We kunnen alleen maar leren uit ons eerste seizoensdeel: het is bijna een nieuwe mini-competitie die begint en alles ligt nog open", besloot Casper Nielsen.

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

