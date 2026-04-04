Onwaarschijnlijke JPL-terugval uitgelegd: "We hadden de indruk dat niets ons kon tegenhouden"

Eind januari was Charleroi nog een van de serieuze kandidaten voor een plaats in de Champions' Play-offs. Twee maanden later hadden de Zebra's zeven competitiewedstrijden op rij niet gewonnen en sloten ze de reguliere competitie af op twee punten van de degradatiezone.

Onder leiding van Hans Cornelis beleefde Sporting Charleroi een ongelooflijke maand januari: het won van Club Brugge in de Beker van België en klopte daarna in de competitie ook Standard, Antwerp en Sint-Truiden.

Een perfecte reeks, gevolgd door de uitschakeling in de Croky Cup tegen Union en daarna een reeks van zeven competitiewedstrijden zonder zege, waaronder zes nederlagen. Nog twee maanden geleden zaten de Zebra's in de race voor de Top 6, maar ze sloten de reguliere fase af op plaats 11, met slechts twee puntjes voorsprong op de gevarenzone.

Hoe valt de zware dip van Charleroi te verklaren?

Wat is er in het Mambourg gebeurd om zo'n ommekeer te veroorzaken? In een interview met onze collega's van de IPM-groep probeerde voorzitter Fabien Debecq die vraag te beantwoorden.

"Januari was misschien net iets te gek en de beker was een enorme ontgoocheling. Zelfs ik, die met beide voeten op de grond sta, had het gevoel dat er voor het eerst in 14 jaar (Noot van de red.: en sinds mijn aantreden) niets of niemand ons nog kon tegenhouden tot in de finale."


Charleroi speelt dus de Europe Play-offs met, net als vorig seizoen, de ambitie om die te winnen en zo de Europese barragematch te spelen. Worden dat beslissende duels voor de toekomst van Hans Cornelis? "Ik zie dat de nauwgezetheid die hij in zijn werk legt hallucinant is. Hij legt enorm hoge eisen op aan zichzelf en aan de spelers, terwijl hij toch dicht bij hen staat. In het voetbal is alles altijd gelinkt aan de resultaten, maar ik vind dat we hem tijd en krediet moeten geven", besloot Fabien Debecq.

Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

