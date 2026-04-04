Akkoord is bereikt: dit moet de nieuwe sportief directeur van Anderlecht worden

Anderlecht wil meer duidelijkheid over de organisatiestructuur voor volgend seizoen. En dat begint met de aanstelling van een sportief directeur... die op til is.

Anderlecht zit in deze slotfase van het seizoen in een lastige situatie. De club moest tegelijk nadenken over de opvolging van Besnik Hasi, de laatste rechte lijn van het seizoen voorbereiden (met uitzicht op een eerste trofee in negen jaar) én een standpunt innemen over een mogelijke contractverlenging van enkele sterkhouders (denk aan Colin Coosemans en Thorgan Hazard) — allemaal zonder sportief directeur.

Sinds het vertrek van Olivier Renard passeerden al meerdere namen de revue. Marc Overmars, Marijn Beuker en Nils Koppen werden achtereenvolgens genoemd. Maar voorlopig leidde geen enkel spoor tot een concrete aanstelling.

Ook het dossier rond Antoine Sibierski kwam opnieuw op tafel. Dat lijkt nu het meest plausibele scenario te worden. De sportief directeur van Troyes staat steeds dichter bij een overstap naar Sporting.

De 51-jarige Fransman wilde zijn club niet storen in de strijd om promotie naar Ligue 1 met zijn persoonlijke situatie. Maar Sacha Tavolieri meldt dat er wel degelijk een akkoord is gevonden tussen Sibierski en Anderlecht.

Als dat nieuws bevestigd wordt, kunnen de Mauves zich eindelijk volop beginnen voorbereiden op volgend seizoen, met duidelijke prioriteiten voor de kern. Dat geldt ook voor de staf. Zoals we eerder al schreven in zijn portret: Antoine Sibierski aarzelt niet om grondig op te kuisen waar hij binnenkomt.



