Na veel haat: Christian Burgess heeft duidelijke mening over zijn imago

Christian Burgess is een van de meest besproken spelers in onze Jupiler Pro League. Een status die hij met de glimlach draagt.

Christian Burgess is een man van contrasten: buiten het veld is hij betrokken en lief, maar zodra de match begint, trekt hij dat pak aan van verdediger die graag flirt met de limiet. Het type profiel dat je liever in je eigen ploeg hebt dan bij de tegenstander.

De kapitein is dan ook een van de Union-spelers die het vaakst geviseerd wordt door supporters van de tegenpartij. Maar daar ligt hij absoluut niet wakker van, legt hij uit aan La Dernière Heure. "Het simpelste antwoord is dat ik betaald word om een job te doen waarin je beter bent als je meedogenloos bent. Elke topsporter moet dat zijn, zoals Verstappen, Hamilton, Djokovic en anderen dat zijn. Sommige spelers zijn makkelijker geliefd bij het publiek, maar dat zijn zelden verdedigers."

Christian Burgess omarmt zijn imago

De 34-jarige Engelsman vergelijkt hoe men naar hem kijkt met het beeld dat Union oproept: "In het begin is het een sprookje dat iedereen leuk vindt. Daarna wordt het: ‘Jullie beginnen vervelend te worden. En jullie pakken zelfs onze plek in de Champions League af'."

"Dan moet je vechten tegen andere krachten. Of dat nu van supporters komt, van tegenstanders of van media die zich bedreigd voelen door een club die niet gewoon na één mooi seizoen weer netjes in de rij gaat lopen, zoals Leicester", gaat hij verder.

Daartegenover zet Burgess geen pantser op. Integendeel: hij haalt er echte kracht uit. "Ik heb liever dat ik lastiggevallen word met berichten — en ik krijg er veel — dan dat zoiets bij een jongere of naïevere speler terechtkomt, die er mentaal door geraakt zou worden. Eigenlijk motiveert het me, het zorgt voor extra passie. Sommige mensen willen per se een slechterik kiezen, en ik ben blij dat ik die kan zijn. Zeker omdat het geen invloed heeft op hoe scheidsrechters me echt beoordelen."