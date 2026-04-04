Manchester City rekent genadeloos af met Liverpool en heeft ticket voor halve finales FA Cup beet

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City heeft Liverpool zaterdag een zware tik verkocht in de FA Cup. De ploeg van Pep Guardiola maakte indruk met een bijzonder efficiënte prestatie en stoot zo overtuigend door naar de halve finales.

Geen Premier League dit weekend, wél FA Cup in Engeland. Manchester City en Liverpool keken elkaar zaterdagnamiddag in de ogen voor de topper van de kwartfinales, die uiteindelijk toch niet zo in evenwicht bleek als eerst gedacht.

De wedstrijd kwam goed op gang, maar zonder doelpunten. Pas in minuut 39 kon Erling Haaland de score openen vanop de stip. De Noorse spits had er plots veel zin in en kon op slag van rust opnieuw toeslaan. Op aangeven van Semeny scoorde hij de 2-0.

Liverpool zat tijdens de rust al diep in de miserie en had veel werk. Toch kwamen The Reds niet flitsend uit de kleedkamers, verre van zelfs. Cherki gaf kort na de pauze prima mee met Semenyo, die met een prima stiftertje de 3-0 op het bord zette.

Net voor het uur kon Haaland zijn hattrick compleet maken via een assist van O'Reilly. Liverpool kreeg een lesje in efficiëntie en dat werd een kleine tien minuten later nog eens héél pijnlijk duidelijk, toen ook Mo Salah de schade niet meer kon beperken.


De ster van Liverpool faalde vanop de stip, waar City-doelman James Trafford met een knappe redding uitpakte. Op deze manier is City de eerste ploeg die zeker is van een plaats in de halve finales. Chelsea-Port Vale en Southampton-Arsenal staan zaterdag nog op de planning. Zondag ontvangt West Ham Leeds United.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Liverpool FC
Manchester City

Meer nieuws

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved