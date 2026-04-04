Manchester City rekent genadeloos af met Liverpool en heeft ticket voor halve finales FA Cup beet

Manchester City heeft Liverpool zaterdag een zware tik verkocht in de FA Cup. De ploeg van Pep Guardiola maakte indruk met een bijzonder efficiënte prestatie en stoot zo overtuigend door naar de halve finales.

Geen Premier League dit weekend, wél FA Cup in Engeland. Manchester City en Liverpool keken elkaar zaterdagnamiddag in de ogen voor de topper van de kwartfinales, die uiteindelijk toch niet zo in evenwicht bleek als eerst gedacht.

De wedstrijd kwam goed op gang, maar zonder doelpunten. Pas in minuut 39 kon Erling Haaland de score openen vanop de stip. De Noorse spits had er plots veel zin in en kon op slag van rust opnieuw toeslaan. Op aangeven van Semeny scoorde hij de 2-0.

Liverpool zat tijdens de rust al diep in de miserie en had veel werk. Toch kwamen The Reds niet flitsend uit de kleedkamers, verre van zelfs. Cherki gaf kort na de pauze prima mee met Semenyo, die met een prima stiftertje de 3-0 op het bord zette.

Net voor het uur kon Haaland zijn hattrick compleet maken via een assist van O'Reilly. Liverpool kreeg een lesje in efficiëntie en dat werd een kleine tien minuten later nog eens héél pijnlijk duidelijk, toen ook Mo Salah de schade niet meer kon beperken.



De ster van Liverpool faalde vanop de stip, waar City-doelman James Trafford met een knappe redding uitpakte. Op deze manier is City de eerste ploeg die zeker is van een plaats in de halve finales. Chelsea-Port Vale en Southampton-Arsenal staan zaterdag nog op de planning. Zondag ontvangt West Ham Leeds United.