Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Bij KRC Genk gaan ze er altijd prat op om sterke doelmannen te kunnen opleiden en kansen te geven. Daarom staat Luca Brughmans ook onder de lat in de play-offs. Vic Debusschere kan wel eens de volgende in de rij worden.

Door de 17-jarige Brughmans kansen te geven bij de eerste ploeg, ook al is dat ook door omstandigheden, laten ze bij KRC Genk ook andere jonge talenten dromen. Vic Debusschere is met zijn zestien jaar niet zoveel jonger. Hij heeft nu zelf net zijn handtekening gezet onder een eerste contract en gaat dus met Genk de toekomst tegemoet.

Genk heeft het nieuws over het contract voor Debusschere aangekondigd op zijn officiële website. Debusschere heeft zich voor twee seizoenen aan Genk verbonden, met een optie op een extra jaar. Sinds januari is hij al actief bij Jong Genk. Via de Challenger Pro League kan hij dus al wat gewend geraken aan het Belgische profvoetbal.

In opleiding KRC Genk vanaf U15

Debusschere maakt deel uit van de Genkse jeugdopleiding vanaf de U15 en wordt omschreven als een leergierige en proactieve doelman. Hij heeft de afgelopen jaren stelselmatig stappen voorwaarts gezet. In het eerste deel van 2026 blijft hij zich dus bij Jong Genk verder ontwikkelen, in het gezelschap van al wat oudere spelers.

Bij Racing Genk zijn ze fier om aan te kondigen dat Debusschere 'een duidelijke KRC-stempel' draagt. Hij past dus in het rijtje van keepers die op jonge leeftijd een sterke techniek wordt bijgebracht. Anno 2026 gaat het dan zowel over keepersreflexen als over voetenwerk. Hij wordt in de verf gezet als een allround keeper met prima reactievermogen.





Debusschere kan volgende Brughmans worden

Dat laat uiteraard het beste vermoeden voor de toekomst. Met Lucca Brughmans zet Nicky Hayen al een jong talent tussen de palen. De doorstroming van getalenteerde doelmannen hoeft bij Brughmans dus zeker niet te stoppen.