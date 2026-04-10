Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

In Congo moet het verhaal van Noah Sadiki heel wat jongeren inspireren. Ook zijn vader Francis wil daaraan meewerken en heeft daarom een stichting opgericht op naam van zijn zoon. En ook de Belgische federatie ziet het graag gebeuren.

De Noah Sadiki Foundation is woensdag in Brussel gelanceerd door Francis Sadiki, de vader van de middenvelder van Sunderland. Het doel? Jongeren uit het land én de Congolese diaspora begeleiden en opleiden.

Blijven werken aan de mentaliteit van mensen met dubbele nationaliteit

"Na de historische kwalificatie van de DR Congo voor het WK 2026 moet er een nieuwe fase beginnen voor de Congolese jongeren, met begeleiding en opleiding, én met de bouw van infrastructuur, zodat ze een stevige toekomst kunnen uitbouwen", legt Francis Sadiki uit, geciteerd door het persagentschap ACP.

Een extra troef om jonge spelers met de dubbele nationaliteit te overtuigen om voor de DR Congo te kiezen, gelanceerd... pal in het hart van de Belgische hoofdstad. Het Congolese voetbal wil nieuw talent met Congolese roots warm maken om hun afkomst te eren en in de voetsporen te treden van Noah Sadiki, Matthieu Epolo, Joris Kayembe en anderen.

Kiezen voor Congo DR? Geen verplichting, maar ...

"We verplichten niemand, maar we helpen om bewustzijn te creëren en sturen waar mogelijk bij. Het land heeft ons nodig", vervolgt Francis Sadiki, die zegt drager te willen zijn "van een visie voor de nieuwe generatie (...) die klaarstaat om door te breken".



Francis Sadiki is nu al de oprichter van de "Francis Foot Académie", die verschillende spelers van Congolese afkomst heeft opgeleid, onder wie zijn zoon en Matthieu Epolo. Nu gaat hij dus nog een stap verder.