Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Foto: © photonews
KVM-trainer Fred Vanderbiest presenteerde zich netjes in kostuum in de eerste match van de ploeg ooit in Play-off 1. Komende zondag mag dezelfde vestimentaire keuze verwacht worden tegen Union. Is het dan opnieuw 'Vanderbiest-time'?

Het kostuum dat Vanderbiest droeg tijdens de eerste speeldag van de play-offs ligt al het hele seizoen klaar, zo blijkt. Kledijpartner SKM zei destijds al dat dit het pak voor Play-off 1 ging zijn. Het vertrouwen was dus wel aanwezig in de Mechelse kringen. Na zijn huzarenstukje om KV in de top zes te krijgen, lonken er misschien aanbiedingen.

"Aanbiedingen krijg je alleen in de Colruyt", lacht Vanderbiest dat weg. Hij heeft zelf het behalen van twaalf punten in de Champions' Play-offs vooropgesteld. Misschien zit er zelfs meer in. "Dan zou je al twee keer in één seizoen moeten winnen van Club en Anderlecht. Het is al een heel goed seizoen, maar dan zou het exceptioneel zijn."

Vanderbiest naait zijn spelers op

Vanderbiest lijkt wel de man die zijn spelers in zo'n scenario kan doen geloven. "Ik probeer mijn spelers zo zot als een kruk te maken, maar je moet ook realistisch blijven." Het geluk staat op bepaalde momenten wel aan de zijde van Mechelen. Zo scoorde het recent tegen Zulte Waregem, Anderlecht en KAA Gent in de toegevoegde tijd.

Vergeet Mazzu-time, enter Vanderbiest-time. Of niet? "Ik vind die zaken wat overroepen. Mij hebben ze altijd wijsgemaakt dat je moet blijven voetballen tot de scheidsrechter affluit. Nu valt het op omdat we drie keer laat scoren in de laatste vijf wedstrijden. Het is ook andersom al gebeurd, tegen Leuven en uit bij Zulte Waregem. Toen ik met Oostende kampioen werd, pakten we 19 punten dankzij goals in de 85e minuut of later."

Hammar blijft met masker spelen

Een soort van talisman is altijd mooi meegenomen. Misschien kan Fredrik Hammar dat wel worden, met zijn zwarte masker aan. "Dat draagt hij tot het einde van het seizoen. In een normaal leven zou hij zes weken niets van sport mogen doen. Maar wij hebben geen normaal leven." Union zet zich best schrap voor een abnormaal warme middag komende zondag Achter de Kazerne.

