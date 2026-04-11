KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

KV Kortrijk is opnieuw eersteklasser. De Kerels hadden zelfs geen wedstrijd meer nodig om promotie af te dwingen, nadat Beerschot vrijdagavond zelf struikelde in Eupen.

KV Kortrijk is sinds vrijdagavond zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. De Kerels hadden zich al voorbereid op hun wedstrijd tegen SK Beveren van zaterdagavond, maar hadden die wedstrijd uiteindelijk zelfs niet nodig om te promoveren.

Dat is omdat Beerschot het vrijdag zelf uit handen gaf. De Kielse Ratten speelden 3-3 gelijk op bezoek bij Eupen, waardoor ze tot de Promotion Play-offs werden veroordeeld. Kortrijk kan de tweede plek niet meer weggeven.

Brecht Dejaegere beseft hoe cruciaal snelle terugkeer is voor Kortrijk

"Het is fantastisch, al is het anders dan zelf op het veld te staan en het te beleven. Maar daar ga ik niet rouwig om zijn", vertelde Brecht Dejaegere bij Sporza. Voor Kortrijk is het extra speciaal omdat ze na de degradatie meteen opnieuw naar het hoogste niveau gaan.

"Dit is enorm belangrijk, zeker voor de club. Het is heel weinig ploegen gegeven. Meestal hebben ze een paar keer nodig om te heropbouwen. Daarom was het van vitaal belang om meteen te promoveren."



"Het was niet makkelijk, want zo goed als de hele ploeg is vertrokken. Met een paar jongens hebben we gekozen om dit verhaal aan te gaan. Dan geeft dit een enorme voldoening", besluit Dejaegere.