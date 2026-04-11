KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk is opnieuw eersteklasser. De Kerels hadden zelfs geen wedstrijd meer nodig om promotie af te dwingen, nadat Beerschot vrijdagavond zelf struikelde in Eupen.

KV Kortrijk is sinds vrijdagavond zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. De Kerels hadden zich al voorbereid op hun wedstrijd tegen SK Beveren van zaterdagavond, maar hadden die wedstrijd uiteindelijk zelfs niet nodig om te promoveren.

Dat is omdat Beerschot het vrijdag zelf uit handen gaf. De Kielse Ratten speelden 3-3 gelijk op bezoek bij Eupen, waardoor ze tot de Promotion Play-offs werden veroordeeld. Kortrijk kan de tweede plek niet meer weggeven.

Brecht Dejaegere beseft hoe cruciaal snelle terugkeer is voor Kortrijk

"Het is fantastisch, al is het anders dan zelf op het veld te staan en het te beleven. Maar daar ga ik niet rouwig om zijn", vertelde Brecht Dejaegere bij Sporza. Voor Kortrijk is het extra speciaal omdat ze na de degradatie meteen opnieuw naar het hoogste niveau gaan.

"Dit is enorm belangrijk, zeker voor de club. Het is heel weinig ploegen gegeven. Meestal hebben ze een paar keer nodig om te heropbouwen. Daarom was het van vitaal belang om meteen te promoveren."


"Het was niet makkelijk, want zo goed als de hele ploeg is vertrokken. Met een paar jongens hebben we gekozen om dit verhaal aan te gaan. Dan geeft dit een enorme voldoening", besluit Dejaegere.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg SK Beveren - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
SK Beveren
Brecht Dejaegere

Meer nieuws

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
1
Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

10:00
2
Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
3
Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

08:40
1
Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

08:20
1
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40
15
Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

07:20
Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

07:00
2
Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

06:30
Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

23:00
2
CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

22:00
1
Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

22:44
2
Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
2
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

21:20
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

20:20
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
3
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
3
Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

18:30
2
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

17:40
Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

17:20
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
18
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

16:00
5
Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

15:30
Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

15:00
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

14:30
RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

14:00
9
Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

13:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 20:00 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 12/04 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois aaikeboy aaikeboy over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella William Wallace William Wallace over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" El Pulga El Pulga over Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent Impala Impala over Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen Charly Charly over Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli? Beerschot 2020 Beerschot 2020 over RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent? wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd TatstOn TatstOn over Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved