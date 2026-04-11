Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Mika Godts is een van de weinige lichtpunten bij Ajax Amsterdam dit seizoen. Met zijn amper 20 jaar is hij volgens Transfermarkt 15 miljoen euro waard, maar een verkoop staat op korte termijn niet op de planning... tenzij?

Mika Godts ligt nog tot 2029 onder contract bij Ajax Amsterdam, en zijn marktwaarde zal alleen maar stijgen naarmate de kersverse Rode Duivel zich verder ontwikkelt. Als hij interlands en topseizoenen blijft opstapelen, zoals het huidige, kan zijn huidige waarde van 15 miljoen euro (volgens Transfermarkt) op middellange termijn exploderen.

Dit seizoen is Godts een van de weinige lichtpunten bij de Ajacieden, met 14 doelpunten en 10 assists in 27 wedstrijden. Maar dat is op zichzelf niet genoeg om Ajax een lastig seizoen te besparen: de recordkampioen van Nederland staat slechts vijfde, wat een problematisch scenario niet uitsluit.

Mika Godts verkopen als er geen Europees voetbal is?

Ajax is immers nog niet zeker van een Europees ticket, want in Nederland spelen de ploegen die 5e tot en met 8e eindigen play-offs om een plek in de Conference League. Ajax staat twee punten verwijderd van een rechtstreeks ticket voor Europa.

En volgens Algemeen Dagblad, een toonaangevende krant in Nederland, zou het missen van Europa Ajax erg duur komen te staan... waardoor de club zijn meest waardevolle spelers zou moeten verkopen. Onder hen natuurlijk Mika Godts, die al deze zomer meer kan opbrengen dan de 15 miljoen die op Transfermarkt wordt ingeschat.



Het doel van Ajax is volgend seizoen competitief te zijn om opnieuw voor de titel te gaan; maar zonder Europees voetbal wordt het moeilijk genoeg te investeren om dat te realiseren. Tegelijk zou het verkopen van Mika Godts... de ploeg ook verzwakken. Een dilemma dat dus het best opgelost wordt door Europees voetbal veilig te stellen!