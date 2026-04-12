Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Foto: © photonews
Beerschot greep naast rechtstreekse promotie en moet nu hopen op de Promotion Play-offs. Na het gelijkspel tegen Eupen bleef coach Mo Messoudi achter met flink wat frustratie over de arbitrage.

Beerschot grijpt dit seizoen naast een rechtstreekse promotie na het 3-3-gelijkspel tegen KAS Eupen. De Panda's scoorden in minuut 94 de gelijkmaker waardoor KV Kortrijk sowieso op de tweede plaats eindigt.

De club uit Antwerpen kan nog steeds promoveren, maar dat zal al een pak moeilijker worden aangezien het via de Promotion Play-offs zou moeten gaan. Coach Mo Messoudi draait de knop om, maar wil ook nog wat kwijt enkele beslissingen waar hij het niet eens mee was.

Messoudi wijst na gemiste promotie op reeks beslissingen tegen Beerschot

"Voor mij was het onbegrijpelijk waarom Zague geen tweede gele kaart krijgt bij de strafschopfout, want dan had Eupen met tien man verder gemoeten, dus ze zijn slim genoeg om ‘m daarna snel te wisselen", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Er zijn dit jaar zo veel beslissingen geweest die niet in ons voordeel waren en dan spreek ik nog niet over de wedstrijd Seraing-Kortrijk die gespeeld moest worden", oordeelt hij.  "Met een VAR in 1B hadden we meer punten gehad."


"In december spreekt iedereen van een dip, maar we speelden toen ook twee keer een halfuur met tien man na rode kaarten voor Van La Parra tegen Patro en Jordanov tegen Beveren. Die sleutelmomenten hadden ons misschien vier punten meer opgeleverd", besluit Messoudi.

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 16:00 Luik FC Luik FC

