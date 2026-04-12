Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

Zaterdagavond heeft Lierse met 0-1 gewonnen op het veld van Olympic Charleroi. Het was een heel nipte, maar belangrijke overwinning voor de Pallieters, die op deze manier hun behoud hebben verzekerd in 1B.

Eén strafschopdoelpunt van Jenthe Mertens was voldoende om de zege over de streep te trekken. Doelman Jarno De Smet toonde zich net als zijn ploegmaats bijzonder trots en gelukkig na afloop van de partij.

"Ik ben echt zo gelukkig. Ja, ook voor mezelf, maar meer nog voor de meegereisde fans", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Ik weet wat Lierse voor die mensen betekent. Dat je er dan mee kan voor zorgen dat het behoud een feit is, doet heel veel deugd."

"We hebben ons een uitermate zenuwslopende laatste negentig minuten van het seizoen bespaard en daar mogen we uiterst tevreden om zijn", gaat hij verder. Lierse staat nu tiende in het klassement en heeft daarom ook niets meer om voor te spelen op de laatste speeldag.



"Of er nog een feestje volgt? Ik denk het wel. Het is toch een jaar met hoogtes en laagtes geweest. De druk mag even van de ketel", besluit De Smet. Volgend weekend sluit Lierse af met een thuiswedstrijd tegen Lokeren.