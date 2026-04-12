Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

Lierse heeft zich zaterdagavond definitief verzekerd van het behoud in 1B. Na de nipte zege op het veld van Olympic Charleroi overheerste vooral de opluchting bij de Pallieters.

Zaterdagavond heeft Lierse met 0-1 gewonnen op het veld van Olympic Charleroi. Het was een heel nipte, maar belangrijke overwinning voor de Pallieters, die op deze manier hun behoud hebben verzekerd in 1B.

Eén strafschopdoelpunt van Jenthe Mertens was voldoende om de zege over de streep te trekken. Doelman Jarno De Smet toonde zich net als zijn ploegmaats bijzonder trots en gelukkig na afloop van de partij.

Jarno De Smet geniet van opluchting na veilig behoud van Lierse

"Ik ben echt zo gelukkig. Ja, ook voor mezelf, maar meer nog voor de meegereisde fans", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Ik weet wat Lierse voor die mensen betekent. Dat je er dan mee kan voor zorgen dat het behoud een feit is, doet heel veel deugd."

"We hebben ons een uitermate zenuwslopende laatste negentig minuten van het seizoen bespaard en daar mogen we uiterst tevreden om zijn", gaat hij verder. Lierse staat nu tiende in het klassement en heeft daarom ook niets meer om voor te spelen op de laatste speeldag.


"Of er nog een feestje volgt? Ik denk het wel. Het is toch een jaar met hoogtes en laagtes geweest. De druk mag even van de ketel", besluit De Smet. Volgend weekend sluit Lierse af met een thuiswedstrijd tegen Lokeren.

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 16:00 Luik FC Luik FC

