Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

KV Kortrijk is terug in de Jupiler Pro League, maar over de toekomst van Michiel Jonckheere klinkt nog geen volledig eensgezind verhaal. De trainer houdt de deur op een kier, terwijl de clubleiding veel duidelijker is.

KV Kortrijk is sinds dit weekend zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. De Kerels moesten daarvoor zelfs niet spelen want Beerschot geraakte niet voorbij Eupen, waardoor de tweede plek onhaalbaar werd voor de Kielse Ratten.

De West-Vlaamse club kon de wedstrijd tegen SK Beveren dus als galamatch zien, terwijl het bij een zege van Beerschot nog héél spannend had kunnen worden. Na afloop van de verloren clash tegen Beveren werd er gevierd.

Jonckheere blijft voorzichtig, maar Kortrijk schept al duidelijkheid

Toch lijkt het nog niet helemaal zeker te zijn dat trainer Michiel Jonckheere ook volgend seizoen aan het roer staat bij KV Kortrijk. Zelf gaf hij nog niet alles prijs over zijn toekomst op korte termijn.

"Nee, er zijn geen andere voorstellen, maar we moeten overleggen en ik wil natuurlijk graag weten met welke ploeg we aan de slag kunnen op het hoogste niveau", vertelde hijzelf bij Het Nieuwsblad.

Bij Sporting Director Nils Vanneste klonk een heel ander geluid. "We gaan zeker door met de huidige staf en met Michiel Jonckheere als hoofdcoach." Momenteel beschikt Jonckheere over een contract van onbepaalde duur.