Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge

Op het einde van het seizoen hangt Simon Mignolet zijn handschoenen aan de haak. Club Brugge zal een vervanger aantrekken en zou daarbij aan een Belgische doelman denken.

Er zijn al heel wat namen genoemd als mogelijke vervanger: zo vielen onder meer Koen Casteels, Matz Sels, maar ook de naam van de Belgische doelman van Go Ahead Eagles, Jari De Busser (26).

Ook zaterdag was De Busser opnieuw de held van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Groningen. Vorig seizoen blonk hij al uit in de strafschoppenreeks die Go Ahead Eagles de beker opleverde.

De Busser naar Club Brugge?

De Busser reageerde op dat gerucht over een mogelijke overstap naar Brugge in een interview met Oost. "Het is algemeen bekend dat ik wel een stap wil maken. Maar dan moeten er ook clubs komen", benadrukt hij. "En zolang dat die niet komen, dan niet. Maar de club weet dat het de bedoeling is dat ik een stap ga maken."

Het Brugse gerucht is ook hem niet ontgaan, maar ook daar lijkt voorlopig niets concreets achter te zitten: "Ik zie dat online verschijnen. Ik heb tegen m'n makelaar gezegd dat hij alleen moet bellen als het serieus is. Ik spreek hem af en toe. Je ziet van alles voorbij komen", gaat hij verder.

"Club Brugge wordt inderdaad genoemd. Ze moeten mij eerst bellen en dan zal ik er wel op reageren", besluit de 26-jarige De Busser, die voordien bij Lierse, KAA Gent en Lommel onder contract stond.