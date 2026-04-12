Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge

Op het einde van het seizoen hangt Simon Mignolet zijn handschoenen aan de haak. Club Brugge zal een vervanger aantrekken en zou daarbij aan een Belgische doelman denken.

Er zijn al heel wat namen genoemd als mogelijke vervanger: zo vielen onder meer Koen Casteels, Matz Sels, maar ook de naam van de Belgische doelman van Go Ahead Eagles, Jari De Busser (26).

Ook zaterdag was De Busser opnieuw de held van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Groningen. Vorig seizoen blonk hij al uit in de strafschoppenreeks die Go Ahead Eagles de beker opleverde.

De Busser naar Club Brugge?

De Busser reageerde op dat gerucht over een mogelijke overstap naar Brugge in een interview met Oost. "Het is algemeen bekend dat ik wel een stap wil maken. Maar dan moeten er ook clubs komen", benadrukt hij. "En zolang dat die niet komen, dan niet. Maar de club weet dat het de bedoeling is dat ik een stap ga maken."

Het Brugse gerucht is ook hem niet ontgaan, maar ook daar lijkt voorlopig niets concreets achter te zitten: "Ik zie dat online verschijnen. Ik heb tegen m'n makelaar gezegd dat hij alleen moet bellen als het serieus is. Ik spreek hem af en toe. Je ziet van alles voorbij komen", gaat hij verder.

Lees ook... STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden"
"Club Brugge wordt inderdaad genoemd. Ze moeten mij eerst bellen en dan zal ik er wel op reageren", besluit de 26-jarige De Busser, die voordien bij Lierse, KAA Gent en Lommel onder contract stond.

STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden" Reactie

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Reactie

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

Belgische coach kan alsnog op WK belanden via verrassende omweg

LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

Met grote gevolgen voor titelstrijd? Spelers stappen van veld na zware beschuldiging in West-Vlaamse topper

Coach Michiel Jonckheere is duidelijk na promotie met Kortrijk: "Dat maakt me geen hol uit"

Historische primeur: eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard Interview

Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 14:30 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 14:30 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 16:45 Heerenveen Heerenveen

