Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

RFC Luik heeft zich zondag geplaatst voor de promotie-play-offs. Dat is een opsteker voor de mannen van Gaëtan Englebert, die hun seizoen zo verlengen. En doordat Kortrijk zeker is van de top-2, weet ook Beerschot dat het die play-offs zal moeten spelen. De kalender is gemaakt.

In de Challenger Pro League zijn de twee hoogst geklasseerde ploegen zeker van promotie naar de eerste klasse. SK Beveren heeft zijn ticket al een tijd op zak en kroonde zich, met nog steeds geen enkele nederlaag, al eerder tot kampioen.

Vorig weekend verzekerde KV Kortrijk zich van promotie door de tweede plaats te kennen. Tijdens de laatste (32e) speeldag op vrijdag kennen we de definitieve eindstand van het kampioenschap. De teams die eindigen op plaatsen 3 tot en met 6 nemen deel aan de Promotion Play-offs.

Vrijdag de laatste speeldag voor alle teams in de Challenger Pro League

In een minitoernooi proberen zij alsnog door te stoten naar de Belgische voetbalelite. Eerst worden er twee halve finales gespeeld met heen- en terugwedstrijd (de 3e tegen de 6e en de 4e tegen de 5e). Daarna volgt een finale, eveneens over twee wedstrijden, tussen de twee winnaars. Tot slot komt er nog een laatste tweeluik tegen de laatste uit de Pro League.

Op dit moment lijkt het erop dat Dender op weg is naar die barrage. Beerschot is zeker van plaats drie en het thuisvoordeel in de halve finales en de finale van de play-offs, Lommel is zeker van de vierde plaats. Op dit moment zou Lommel tegen Club Luik spelen en Beerschot tegen Patro Eisden. Ook Eupen maakt nog kans op de zesde plaats, terwijl Patro Eisden ook nog vijfde zou kunnen worden.

Dit is de kalender:

Halve finales (heen)

Donderdag 23 april om 20u30

Halve finales (terug)

Zondag 26 april om 19u15

Finale (heen)

Zaterdag 2 mei om 20u00

Finale (terug)

Zaterdag 9 mei om 18u15





Promotie/degradatiebarrage Pro League (heen)

Zondag 17 mei om 16u00

Promotie/degradatiebarrage Pro League (terug)

Zaterdag 23 mei om 18u15