Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

RFC Luik heeft zich zondag geplaatst voor de promotie-play-offs. Dat is een opsteker voor de mannen van Gaëtan Englebert, die hun seizoen zo verlengen. En doordat Kortrijk zeker is van de top-2, weet ook Beerschot dat het die play-offs zal moeten spelen. De kalender is gemaakt.

In de Challenger Pro League zijn de twee hoogst geklasseerde ploegen zeker van promotie naar de eerste klasse. SK Beveren heeft zijn ticket al een tijd op zak en kroonde zich, met nog steeds geen enkele nederlaag, al eerder tot kampioen.

Vorig weekend verzekerde KV Kortrijk zich van promotie door de tweede plaats te kennen. Tijdens de laatste (32e) speeldag op vrijdag kennen we de definitieve eindstand van het kampioenschap. De teams die eindigen op plaatsen 3 tot en met 6 nemen deel aan de Promotion Play-offs.

Vrijdag de laatste speeldag voor alle teams in de Challenger Pro League

In een minitoernooi proberen zij alsnog door te stoten naar de Belgische voetbalelite. Eerst worden er twee halve finales gespeeld met heen- en terugwedstrijd (de 3e tegen de 6e en de 4e tegen de 5e). Daarna volgt een finale, eveneens over twee wedstrijden, tussen de twee winnaars. Tot slot komt er nog een laatste tweeluik tegen de laatste uit de Pro League.

Op dit moment lijkt het erop dat Dender op weg is naar die barrage. Beerschot is zeker van plaats drie en het thuisvoordeel in de halve finales en de finale van de play-offs, Lommel is zeker van de vierde plaats. Op dit moment zou Lommel tegen Club Luik spelen en Beerschot tegen Patro Eisden. Ook Eupen maakt nog kans op de zesde plaats, terwijl Patro Eisden ook nog vijfde zou kunnen worden.

Dit is de kalender:

Halve finales (heen)
Donderdag 23 april om 20u30
Halve finales (terug)
Zondag 26 april om 19u15
Finale (heen)
Zaterdag 2 mei om 20u00
Finale (terug)
Zaterdag 9 mei om 18u15

Promotie/degradatiebarrage Pro League (heen)
Zondag 17 mei om 16u00
Promotie/degradatiebarrage Pro League (terug)
Zaterdag 23 mei om 18u15

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet" Reactie

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 0-2 Luik FC Luik FC

