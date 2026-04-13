Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5870

Na het uitvallen van doelman Simon Mignolet voor meerdere weken bij Club Brugge is er nu ook heel slecht nieuws over Kyriani Sabbe. De rechtsachter is zes tot acht weken buiten strijd en mist zo de rest van de titelstrijd.

Wanneer we Simon Mignolet opnieuw op het veld mogen verwachten? Dat weet niemand met zekerheid. Mogelijk mist ook hij een belangrijk deel van de play-offs dit seizoen. Ondertussen is er ook slecht nieuws van en over Kyriani Sabbe.

Einde seizoen voor Kyriani Sabbe

"Kyriani Sabbe en Carlos Forbs moesten gisteren in de wedstrijd tegen STVV het veld verlaten na een stevige botsing. Uit onderzoek blijkt dat Sabbe een zware enkelverstuiking heeft opgelopen", aldus Club Brugge op haar webstek. 

"Hij is daardoor 6 tot 8 weken out en mist de rest van het seizoen. Morgen start hij met zijn revalidatie. Veel sterkte, Kyri!" Een domper op de feestvreugd voor Club Brugge, dat met 6 op 6 aan de play-offs begon en zo kan uitkijken naar de topper tegen Union SG.

Wel goed nieuws over Carlos Forbs

De Bruggelingen kwamen wel met goed nieuws over Carlos Forbs, die uitviel bij dezelfde botsing: "Carlos Forbs wordt morgen verder onderzocht, maar de eerste signalen zijn positief: hij lijkt tegen volgende week opnieuw inzetbaar."


Na een duel tussen STVV-linksachter Hata en Carlos Forbs viel de Portugees met zijn hoofd tegen het been van ploegmaat Kyriani Sabbe. Een erg ongelukkige botsing, met dus grote gevolgen voor vooral Sabbe. We willen hem alvast veel beterschap wensen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Kyriani Sabbe

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder André Coenen André Coenen over Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" William Wallace William Wallace over Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran Borak Borak over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn JaKu JaKu over Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd Bond007007bond Bond007007bond over 🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved