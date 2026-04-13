Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Na het uitvallen van doelman Simon Mignolet voor meerdere weken bij Club Brugge is er nu ook heel slecht nieuws over Kyriani Sabbe. De rechtsachter is zes tot acht weken buiten strijd en mist zo de rest van de titelstrijd.

Wanneer we Simon Mignolet opnieuw op het veld mogen verwachten? Dat weet niemand met zekerheid. Mogelijk mist ook hij een belangrijk deel van de play-offs dit seizoen. Ondertussen is er ook slecht nieuws van en over Kyriani Sabbe.

Einde seizoen voor Kyriani Sabbe

"Kyriani Sabbe en Carlos Forbs moesten gisteren in de wedstrijd tegen STVV het veld verlaten na een stevige botsing. Uit onderzoek blijkt dat Sabbe een zware enkelverstuiking heeft opgelopen", aldus Club Brugge op haar webstek.

"Hij is daardoor 6 tot 8 weken out en mist de rest van het seizoen. Morgen start hij met zijn revalidatie. Veel sterkte, Kyri!" Een domper op de feestvreugd voor Club Brugge, dat met 6 op 6 aan de play-offs begon en zo kan uitkijken naar de topper tegen Union SG.

Wel goed nieuws over Carlos Forbs

De Bruggelingen kwamen wel met goed nieuws over Carlos Forbs, die uitviel bij dezelfde botsing: "Carlos Forbs wordt morgen verder onderzocht, maar de eerste signalen zijn positief: hij lijkt tegen volgende week opnieuw inzetbaar."



Na een duel tussen STVV-linksachter Hata en Carlos Forbs viel de Portugees met zijn hoofd tegen het been van ploegmaat Kyriani Sabbe. Een erg ongelukkige botsing, met dus grote gevolgen voor vooral Sabbe. We willen hem alvast veel beterschap wensen.