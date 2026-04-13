Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Jelle Vossen zit in de herfst van zijn carrière meer op de bank dan hem lief is. De 37-jarige Limburger beleeft niet het fijnste seizoen uit zijn carrière.

Hoewel het dit seizoen moeilijk draait aan de Gaverbeek, krijgt Vossen maar beperkte kansen bij Zulte Waregem. Zo kwam hij in de Relegation Play-offs nog geen minuut in actie.

Het ontslag van Vandenbroeck veranderde de sfeer

"Voor mij is dit sowieso het moeilijkste seizoen uit mijn carrière, daar ga ik niet flauw over doen", is hij openhartig bij de HLN Voetbalpodcast. "Ik heb de eerste twee wedstrijden gespeeld, daarna ben ik uit de ploeg verdwenen en sindsdien heb ik met moeite honderd minuten gespeeld."

"Er zijn heel veel momenten geweest waar ik zin had om de handdoek te gooien en te zeggen: jongens, voor mij hoeft het niet meer", aldus Vossen. Sven Vandenbroeck werd onlangs ontslagen na tegenvallende resultaten. Dat bracht toch iets teweeg, merkt Vossen.

"Qua sfeer heeft dat veel veranderd", vertelt hij. "En ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt. Na zo’n trainersontslag zie je altijd dat er plots veel energie vrijkomt. Ik denk dat het onze groep wel deugd heeft gedaan, maar voor mijn situatie heeft het weinig veranderd."



Vossen kwam dit seizoen in totaal 17 keer in actie in alle competities samen. Daarin was hij goed voor 2 goals en 1 assist. In totaal zit hij aan 68 goals in 177 optredens voor Essevee, dat ondertussen zeker is van het behoud.