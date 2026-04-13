Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Jérémy Doku was heel blij na de 0-3-zege van Manchester City tegen Chelsea. De flankaanvaller, die het derde doelpunt van de partij maakte, stond na de wedstrijd de BBC te woord. Is de titel nog mogelijk?

Zijn goal deed Jérémy Doku erg veel deugd: "Ik ben heel blij. Ik had al lang niet meer gescoord, dus nu scoren: ik ben erg dankbaar. Het is iets waaraan ik moet werken, in die posities komen. Maar ik ben heel tevreden over de teamprestatie en over mijn goal. Ik hoop er nog meer te maken en op dit elan door te gaan", klonk het bij de BBC.

"Ik ben niet het type speler dat 50 goals per seizoen gaat maken, dat is niet mijn stijl. Ik probeer op mijn manier efficiënt te zijn. De coach zegt dat je als winger ook moet scoren, dus dat zal ik altijd proberen te doen", aldus Doku nog.

Jérémy Doku blijft erin geloven

Om kampioen te worden zal Manchester City onvermijdelijk een reeks zeges moeten neerzetten: "Er resten nog zes wedstrijden en we willen ze allemaal winnen om ons lot in eigen handen te hebben. De volgende match is tegen Arsenal, dus die moeten we winnen. We weten niet wat zij daarna zullen doen, maar dat maakt ons niet uit. We willen de zes matchen winnen en dan zien we waar we eindigen."

De Belgische speler volgde trouwens de nederlaag van Arsenal tegen Bournemouth (1-2): "Ja, ik heb gekeken. Ze zijn drie punten kwijtgeraakt. Wat er ook gebeurt, wij moesten deze match winnen. Hun nederlaag is een goede zaak. De volgende wedstrijd tegen hen wordt heel beslissend. Met nog zes matchen te gaan is er niet veel ruimte voor fouten. We weten dat we een kans hebben en we gaan proberen die te grijpen door die wedstrijd te winnen. Het wordt heel beslissend."

Titelstrijd ligt nog steeds open

Momenteel is het verschil tussen Manchester City (2e) en Arsenal (1e) zes punten. De Londenaren hebben wel een wedstrijd meer gespeeld en bovendien staat er deze zondag nog een onderling duel tussen beide teams op het programma.



De steun van het publiek wordt cruciaal: "Ze waren vandaag ongelooflijk. Ze hebben ons erg geholpen. We zullen hen zondag nodig hebben om ons naar de zege te stuwen. Hun steun en het lawaai dat ze maken zijn een enorme boost voor ons."