Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Tjaronn Chery heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop verschillende clubs zijn omgegaan met de zogenaamde paspoortkwestie. De aanvoerder van NEC Nijmegen moest daardoor enkele weken geleden noodgedwongen aan de kant blijven en mocht zelfs niet op de club verschijnen.

“Ik had moeite met de protesten van diverse clubs. Ik vind het niet erg collegiaal dat ze op die manier proberen te winnen”, klinkt het scherp bij NU.nl. “Misschien had de KNVB deze kwestie over het seizoen heen kunnen tillen. Nu zorgde het voor veel chaos.” Uiteindelijk zat Chery vijf dagen thuis.

Die periode liet duidelijk sporen na bij de ervaren middenvelder. “Iedereen die mij kent, weet dat ik altijd vrij koel ben. Ik ben vrij relaxed, maar dit hakte er wel even in”, geeft hij toe. “Voor mijn teamgenoten was het een rare gewaarwording. Ze belden me geregeld dat ze me misten.”

Toch probeerde Chery het positieve eruit te halen. “Ik heb vijf dagen niks gedaan. Het kwam goed uit, want ik heb onlangs mijn vierde kind gekregen. Die is nu acht weken oud, dus de hulp van papa kwam als geroepen.” Zo kreeg de moeilijke situatie toch nog een persoonlijk lichtpunt.

Bekerfinale en mogelijk Champions League voor Tjaronn Chery

Afgelopen weekend speelde NEC gelijk tegen Feyenoord, al had Chery ook daar zijn bedenkingen bij het wedstrijdverloop. “De spelers van Feyenoord hebben veertig minuten op de grond gelegen. Het was volgens mij niet echt leuk om naar te kijken. Het had een mooie wedstrijd kunnen worden als er langer gespeeld had kunnen worden.”


Intussen richt de middenvelder zijn blik op de finale van de KNVB Beker tegen AZ Alkmaar. “Ik heb de laatste tijd in een achtbaan gezeten. Het zou speciaal zijn om die beker nu ook als aanvoerder van NEC in mijn handen te hebben. Daarna spelen we nog vier finales om de tweede plaats en een Champions League-ticket. Dit is nu al een bijzonder seizoen.”

FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 1-1 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 2-2 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 Heerenveen Heerenveen

