Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Anderlecht blijft speuren naar nieuwe aanvallers voor volgend seizoen. Winsley Boteli is een jonge Zwitserse aanvaller die al in de aandacht stond van paars-wit. Ook Club Brugge roert zich nu echter nadrukkelijk.

Anderlecht is al even bezig met de zomermercato voor te bereiden en verkent verschillende opties om de aanvallende linie te versterken. De club richt zich op jonge en betaalbare profielen. Vorig seizoen deed het dat ook al en toen kwamen ze met een topper naar boven. 

RSC Anderlecht wilde Boteli vorig seizoen al

Het ging om een jonge Zwitserse aanvaller: Winsly Boteli, die vorig seizoen uitkwam voor de beloftenploeg van Borussia Mönchengladbach en daar tot juni 2028 onder contract stond. Maar er kan veel gebeuren in minder dan een jaar.

De 19-jarige Zwitser werd dit seizoen uitgeleend door Gladbach aan het Zwitserse Sion en heeft daar heel veel indruk gemaakt. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1 miljoen euro volgens Transfermarkt, het dubbele van een jaar geleden.

Club Brugge mengt zich in de debatten

Boteli is een profiel met veel duelkracht, die diep in de punt speelt. Op het eerste gezicht past hij bij het soort speler dat een club als Anderlecht zou interesseren. Maar er zijn dus kapers op de kust, want ook Club Brugge wil hem in huis halen. 

Volgens BILD zou ook blauw-zwart wel wat zien in de jonge Zwitser. Hij zou er de opvolger kunnen worden van Nicolo Tresoldi, die ondertussen al gelinkt wordt aan diverse topclubs in Engeland en Duitsland. Bij Sion ligt er een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro neer, maar dat is vermoedelijk te veel voor hen. Profiteert blauw-zwart daarvan?

Bundesliga

 Speeldag 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern München Bayern München
1. FC Köln 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 Freiburg Freiburg

