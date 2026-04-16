Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Brandon Morren, voetbaljournalist
Manchester City neemt deze zomer afscheid van opnieuw een clubicoon. Na Kevin De Bruyne vertrekt nu ook Bernardo Silva, die na negen seizoenen en een indrukwekkende erelijst het Etihad verlaat.

De speler maakte het nieuws zelf bekend via zijn sociale media waarna City zelf met een bevestiging kwam. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af en zal dus niet verlengd worden.

Bernardo Silva bedankt City-fans en laat rijk gevulde prijzenkast achter

Silva bedankte de fans en iedereen binnen de club. "Jullie onvoorwaardelijke steun door de jaren heen zal ik nooit vergeten. Mijn belangrijkste doel als speler was altijd om met passie te spelen, zodat jullie trots konden zijn en je vertegenwoordigd konden voelen op het veld. Ik hoop dat jullie dat in elke wedstrijd hebben gevoeld", klinkt het.

De Portugees kwam in 2017 aan in Manchester en speelde in totaal al 451 wedstrijden voor de club. Op negen jaar tijd heeft Bernardo Silva een serieuze indruk achtergelaten in het Etihad Stadium.


"De bijdrage van de 31-jarige aan de meest succesvolle periode uit de clubgeschiedenis is nauwelijks te becijferen", schrijft City zelf. De kapitein won zes landstitels in de Premier League, één UEFA Champions League, twee keer de FA Cup, vijf keer de League Cup, drie Community Shields, een FIFA Club World Cup en een UEFA Super Cup.

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal Opinie

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

4
Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende'

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

