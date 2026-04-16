Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Manchester City neemt deze zomer afscheid van opnieuw een clubicoon. Na Kevin De Bruyne vertrekt nu ook Bernardo Silva, die na negen seizoenen en een indrukwekkende erelijst het Etihad verlaat.

De speler maakte het nieuws zelf bekend via zijn sociale media waarna City zelf met een bevestiging kwam. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af en zal dus niet verlengd worden.

Bernardo Silva bedankt City-fans en laat rijk gevulde prijzenkast achter

Silva bedankte de fans en iedereen binnen de club. "Jullie onvoorwaardelijke steun door de jaren heen zal ik nooit vergeten. Mijn belangrijkste doel als speler was altijd om met passie te spelen, zodat jullie trots konden zijn en je vertegenwoordigd konden voelen op het veld. Ik hoop dat jullie dat in elke wedstrijd hebben gevoeld", klinkt het.

De Portugees kwam in 2017 aan in Manchester en speelde in totaal al 451 wedstrijden voor de club. Op negen jaar tijd heeft Bernardo Silva een serieuze indruk achtergelaten in het Etihad Stadium.



"De bijdrage van de 31-jarige aan de meest succesvolle periode uit de clubgeschiedenis is nauwelijks te becijferen", schrijft City zelf. De kapitein won zes landstitels in de Premier League, één UEFA Champions League, twee keer de FA Cup, vijf keer de League Cup, drie Community Shields, een FIFA Club World Cup en een UEFA Super Cup.